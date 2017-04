Słynny polski kompozytor i pianista jazzowy, twórca znanych na całym świecie standardów jazzowych i muzyki filmowej, pionier jazzu nowoczesnego w Polsce mw okresie II Wojny Światowej mieszkał w Częstochowie.

Komeda był bardzo przebiegłym kompozytorem, pisał prosto, ale mądrze. Miał w sobie potężny zew uczestniczenia w zjawisku, w którym jest muzyka. Jest przykładem na to, że to nie ty wybierasz muzykę, tylko muzyka wybiera Ciebie - tak o kompozytorze opowiada Leszek Możdżer.

Koncert będzie miał charakter multimedialnego widowiska muzycznego. Aranżacje muzyczne pod dyrekcją Wojtka Mazolewskiego i jego kwintetu, który obok lidera tworzą: Oskar Torok –trąbka, Marek Pospieszalski – saksofon, Joanna Duda – instrumenty klawiszowe, Kuba Janicki – perkusja. Gośćmi specjalnymi koncertu będą: Leszek Możdżer, Maria Sadowska, Artur Rojek, Ania Andrzejewska, Emose Uhunmwangho, James Morton z zespołu The Herbaliser. Między utworami publiczność usłyszy anegdoty i wypowiedzi osób współpracujących lub znających Komedę np. Romana Polańskiego, Andrzeja Wojciechowskiego, Krzysztofa Pendereckiego czy Zofii Komedowej. Poznamy Krzysztofa Komedę nie tylko jako genialnego kompozytora, ale też jako zwykłego człowieka, ze wszystkimi jego namiętnościami, fascynacjami i wątpliwościami.

Widowisku towarzyszyć będą wizualizacje w technice 3D i mapping. Prezentowane będą unikatowe zdjęcia oraz materiały wideo z koncertów artysty. Chcąc przybliżyć postać Krzysztofa Komedy osobom, które do tej pory nie miały styczności z jego twórczością, zostaną przypomniane ważne momenty z jego życia. Między innymi związki Komedy z Częstochową, gdzie spędził okres wojny i gdzie przybrał pseudonim „Komeda”. Poznamy historię jego współpracy z Agnieszką Osiecką i Romanem Polańskim, drogę do sukcesu Komedy w Stanach Zjednoczonych oraz fenomen jego wyjątkowego podejścia do tworzenia muzyki filmowej.