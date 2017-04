Festiwal odbędzie się w dniach 2-3 czerwca w Warszawie, na Torze Wyścigów Konnych Służewiec.

Od małego, niezależnego francuskiego labelu do największych scen świata - historia Two Door Cinema Club to spełnienie snu o karierze muzycznej w tej najbardziej tradycyjnej formule. Trzech chłopaków z Bangor, nadmorskiego miasta położonego kilkanaście kilometrów od Belfastu, założyło zespół w 2007 roku. Jeszcze pod inną nazwą wystartowali w lokalnym konkursie talentów, gdzie zajęli ostatnie miejsce. Upór i talent sprawiły, że już dwa lata później w londyńskim studio nagrywali swój debiutancki album, produkowany przez Phillipa Zdara, członka kultowej, elektronicznej formacji Cassius. Płyta "Tourist History" ukazała się na początku 2010 roku nakładem paryskiej oficyny Kitsune. Małe, niezależne wydawnictwo przezywało wtedy swój moment chwały, skupiając wokół siebie najciekawszych artystów sceny elektronicznej. Single "I Can Talk", "Something Good Can Work" czy "What You Know" do dziś są rozpoznawalnymi przebojami i zapewniły TDCC ogrom fanów. "Beacon", drugi album zespołu, wydany w 2012 roku był kontynuacją sukcesu i jeszcze mocniejszym akcentem postawionym na amerykańskiej scenie. Najnowsze wydawnictwo tria, płyta "Gameshow" miała swoją premierę w październiku ubiegłego roku. Inspiracją dla muzyków stali się Bowie i Prince, dlatego muzyka TDCC nabrała nowego charakteru, nie tracąc jednak niczego ze swojej przebojowości. Jak brzmią na żywo nowe utwory TDCC oraz ukochane przez fanów klasyki gitarowej elektroniki przekonamy się 3 czerwca na głównej scenie Orange Warsaw Festival.

W sprzedaży są jeszcze bilety i karnety Regular Tickets w kilku opcjach, w tym także bilety w promocyjnych cenach dla klientów Orange i specjalne łączone pakiety na Orange Warsaw Festival i Open’er Festival Powered by Orange. Szczegółowy cennik na www.orangewarsawfestival.pl.

karnet 2-dniowy – 379 PLN / karnet 2-dniowy z 15% rabatem dla klientów Orange – 322 PLN*

bilet jednodniowy – 219 PLN / bilet jednodniowy z 15% rabatem dla klientów Orange – 186 PLN*