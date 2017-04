The Offspring tworzą Dexter Holland (wokal, gitara), Noodles (gitara), Greg K. (bass) oraz Pete Parada (perkusja). Zespół zagrał ponad 1100 koncertów na całym świecie, sprzedał ponad 40 milionów albumów, a wydany w 1994 roku Smash pozostaje najlepiej sprzedającym się albumem niezależnym. Najbardziej znanymi utworami są "Self Esteem", "Come Out And Play", "The Kids Arent Alright" i "You're Gonna Go Far, Kid".

Zespół wraca do Straszęcina, zagrał tam wcześniej w 2015 roku. Tegoroczna impreza zaplanowana jest pomiędzy 23 a 27 sierpnia.

Na Czad Festiwalu zagrają: Steve Aoki, Bastille, Billy Talent, Anti-Flag, Blind Guardian, Che Sudaka, Dubioza Kolektiv, Epica, Sonata Arctica, Zebrahead, Acid Drinkers, Agnieszka Chylińska, Big Cyc, Coma, Czesław Śpiewa, Hunter, Lady Pank akustycznie, Łydka Grubasa, Nocny Kochanek, Trzynasta w samo południe.