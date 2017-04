„Jestem bardzo podekscytowana powrotem do koncertowania i cieszę się, że wybrałam kameralne sale w ramach podziękowania moim fanom” - powiedziała artystka, dodając: „uwielbiam atmosferę mniejszych sal. Czuję, jakbym śpiewała dla każdego widza z osobna i widzę, w jaki sposób odbierają to, co mam im do przekazania”.

Płyta "Male", wydana latem 2015 r., to pierwszy album Natalie po 6 latach przerwy. Inspirację na materiał do krążka piosenkarka znalazła w swoich ulubionych artystach płci przeciwnej. "Male" to zbiór klasycznych i współczesnych coverów piosenek, które zostały nagrane wcześniej przez znanych wokalistów takich jak m.in. Cat Stevens, Damien Rice, Tom Petty, Pete Townshend, Zac Brown Ban. Pierwszy singiel "Instant Crush" wydany 22 kwietnia 2015 r., został pierwotnie nagrany przez zwycięzców nagrody Grammy – Daft Punk.

"W wersji oryginalnej tak naprawdę nie możemy usłyszeć o czym jest ten utwór, z uwagi na efekty specjalne, zmieniające głos Juliana, który swoją drogą uwielbiam. Jednakże to jest bardzo piękna historia, którą wszyscy powinni usłyszeć i móc się utożsamić ze słowami. Jestem bardzo dumna z efektów pracy nad tym kawałkiem".

To czwarty koncert Natalie Imbruglia na trasie, która po koncertach w Wielkiej Brytanii, Irlandii, Niemczech zakończy się Danii 27 maja.

Bilety są do nabycia w kasie klubu Stodoła.