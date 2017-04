Występ został przeniesiony z klubu Proxima, a bilety zakupione na ten klub zachowują ważność.

Założony w 2011 roku zespół, który zagrał na kontynencie już ponad 100 koncertów, wydał we wrześniu ubiegłego roku swój drugi studyjny album. Wyprodukowany przy udziale Johna Spikera (Filter) krążek, to 11 klasycznie rockowych kawałków, za których mastering odpowiada Maor Applebaum (Faith No More, Sepultura, Halford).

Zespół wystąpi w składzie: Kyle Gass (gitara, wokal), Mike Bray (wokal), John Konesky (gitara), Jason Keene (bass) oraz Tim Spier (perkusja).

Kyle Gass Band

30.04.2017, Warszawa, Beerokracja

Start godz. 20.00

Bilety w przedsprzedaży / w dniu koncertu

80 PLN / 100 PLN