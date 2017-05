Archive to trip-hopowy projekt powołany do życia w 1994 roku przez Dariusa Kellera i Danny’ego Griffiths’a w Londynie. W ciągu 20-letniej kariery muzycy wydali 10 albumów studyjnych i nauczyli się łączyć ze sobą różne gatunki muzyczne takie jak elektronika, trip-hop, post-rock i progressive rock.

W 2016 roku ukazał się entuzjastycznie przyjęty przez publiczność i krytyków dziesiąty studyjny album zespołu zatytułowany „The False Foundations”. Muzycy bezbłędnie połączyli ze sobą generowane komputerowo dźwięki z klasycznym brzmieniem żywych instrumentów. To prawdziwie awangardowe wydawnictwem! Archive promowali to nagranie podczas światowej trasy koncertowej, a dziś możemy potwierdzić, że w ramach kolejnej trasy koncertowej po Europie, artyści z Wielkiej Brytanii zagrają na Dużej Scenie 23. Przystanku Woodstock!

„The False Foundations” to niezwykła płyta, a promujące ją występy na największych arenach i w najlepszych klubach muzycznych świata zasługują, według założyciela zespołu na miano najlepszych w karierze zespołu.

Jesteśmy niezwykle podekscytowani na myśl o ostatnim etapie naszej trasy koncertowej. Nie mam wątpliwości że koncerty które zagraliśmy w zeszłym roku należą do najlepszych w historii zespołu. Jeżeli chodzi o produkcję i wizualną stronę występów, to naprawdę dokonaliśmy czegoś wyjątkowego i już nie mogę się doczekać, aż znów wyruszymy w drogę. Utwór "Splinters" jest dla mnie wyjątkowym nagraniem, a na żywo brzmi piorunująco. Myślę, że znajdujemy się w doskonałej formie jeżeli chodzi o kreatywność” - mówi współzałożyciel zespołu, Darius Keeler.

Archive wystąpili dwukrotnie przed sześciotysięczną publicznością w paryskiej sali koncertowej Zenith i gościli w line-upie największych festiwali muzycznych w Europie.



Archive to kolektyw muzyczny w skład którego wchodzi obecnie 12 muzyków:

• Darius Keeler - teksty, syntezator, fortepian, programowanie, aranżacje

• Danny Griffiths - teksty, syntezator, sample, programowanie, aranżacje

• Pollard Berrier - teksty, wokal, gitara, programowanie, aranżacje

• Dave Pen - teksty, wokal, gitara

• Maria Q - wokale

• Holly Martin - wokale

• Steve Harris - gitara, wokal wspierający

• Jonathan Noyce – gitara basowa

• Steve ("the menace") Davis – gitara basowa

• Smiley / Steve Barnard - perkusja

• Mickey Hurcombe – gitara, klawisze

• Rosko John - teksty, wokale, MC

Tegoroczna edycja Przystanku Woodstock odbędzie się w terminie 3-5 sierpnia 2017 roku w Kostrzynie nad Odrą (woj. lubuskie). Na 4 scenach zaprezentuje się kilkudziesięciu wykonawców z Polski i ze świata. Wystąpią m.in. Amon Amarth, Trivium, Orange Goblin, Kyle Gass Band, The Exploited, The Qemists, Nothing But Thieves, Slaves, Prong, Wilki, The Bloody Beetroots, Łąki Łan, Tabu, Blues Pills, Dub Inc., Mando Diao, Clock Machine, Frank Turner & The Sleeping Souls, Annisokay, Molotov Jukebox, House Of Pain, Speaker First, RSC, Mesajah, LemON, Zdrowa Woda oraz Roan.