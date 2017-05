Tydzień po premierze debiutancki album Me And That Man znalazł się na trzecim miejscu najlepiej sprzedających się w Polsce płyt. Płyta zyskała bardzo dobre recenzje w kraju i zagranicą, a dziennikarze muzyczni uznali kolaborację Nergala i Johna Portera oraz płytę MA&TM za „wydarzenie roku”, „niespodziankę roku”.

Po sukcesie zagranicznej trasy (m.in. wyprzedany koncert w Londynie), we wrześniu zespół Me And That Man wyruszy w Polską trasę promującą płytę „Songs of Love and Death". Podczas koncertów nie zabraknie niespodzianek w setliście. Adam Nergal Darski już nie może się doczekać polskich występów.

Przyjęcie „Songs of Love and Death” w kraju przekroczyło nasze najśmielsze oczekiwania! Po europejskich koncertach na których dotarliśmy się jako zespół, jesteśmy gotowi na kolejną rundę, tym razem w Polsce! W tej sposób pragniemy podziękować wszystkim wam za wsparcie, które daliście Me And That Man! 13 sztuk w kluczowych miejscach na krajowej mapie… 13 sztuk pełnych pasji i prawdziwego rock and rolla! Nie możemy się już doczekać! – zaprasza Nergal.

Radości z występów w Polsce nie kryje również John Porter. - Z płytą „Songs of Love and Death” Me And That Man będziemy pukać do Waszych drzwi w 13 miastach z naszą diabelską mieszanką 'nekrobluesa'. Teraz możecie przeżyć na żywo nasze palące energie! My nie możemy się doczekać i mamy nadzieje, że Wy też. Dziękujemy wszystkim za wsparcie i do zobaczenia! – mówi John Porter.

Me And That Man

„Songs of Love and Death”

Polska trasa 2017



21.09 Toruń , Lizard King

22.09 Zielona Góra, Kawon

23.09 Katowice, Fabryka Porcelany

24.09 Wrocław , Zaklęte Rewiry

28.09 Poznań , Aula Artis

29.09 Warszawa, Palladium

30.09 Gdańsk, Teatr Szekspirowski

1.10 Szczecin , Sala Koncertowa

4.10 Bielsko Biała , Galeria BWA

5.10 Kraków , Teatr Variete

6.10 Rzeszów , Lukr

7.10 Łódź , Wytwórnia

8.10 Białystok , Zmiana Klimatu