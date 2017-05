Zespół składa się z czterech osób: Paula Andersona - producenta videoklipów, Jona Schmidta - pianisty, Stevena Nelsona – wiolonczelisty i Ala van der Beeka – producenta. Dźwięki instrumentów bez tekstów piosenek i wokalu przeobrażają popowe hity w muzykę klasyczną. Przeróbki doczekały się między innymi utwory od „Titanum” Davida Guetty przez „Rolling In The Deep” Adele po „Let It Go” z bajki „Frozen” Disney’a.

Pięć albumów grupy zdobyło pierwsze miejsca w zestawieniach Billboard, a 28 października ukazała się kolejna płyta The Piano Guys "Uncharted".

Cena biletów: 249 / 199 / 169 zł