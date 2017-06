Bilety są jeszcze dostępne. Można je kupić w dwóch wariantach cenowych: karnet dwudniowy – 399 złotych oraz bilet jednodniowy – 239 złotych.

Wejściówki trzeba wymienić na opaski. Punkt wymiany czynny jest będzie już dzień przed startem festiwalu, w czwartek 1 czerwca w godzinach od 13:00 do 20:00, zlokalizowany będzie na terenie Toru Wyścigów Konnych Służewiec przy bramie wejściowej od strony ul. Puławskiej.

Osoby, które mają już opaski, będą mogły za darmo korzystać z warszawskiej komunikacji (w pierwszej i drugiej strefie). Opaska jako bilet jest ważna 2-3 czerwca, a kończy swą ważność 4 czerwca o 6:00 rano.

Organizatorzy zachęcają, by osoby przyjeżdżające na festiwal samochody zostawiały na parkingach typu P+R i dojechały na teren festiwalu komunikacją miejską. POD TYM LINKIEM znajdziesz szczegóły - jakimi środkami komunikacji miejskiej dojechać na Tor Służewiec.

Dla osób, które przyjadą rowerem, przygotowano przy wejściach parking rowerowy na około 80 miejsc.

Koncerty będą odbywały się na dwóch scenach. Występy artystów będą zaczynać się około godziny 16:00, a kończyć około 2:00 w nocy. Oto rozpiska godzinowa występów:

2 czerwca

Warsaw Stage16:00 - Suumoo

18:15 - Little Simz

20:00 - Łona i Webber

22:30 - Maria Peszek

00:30 - Kamp!

Orange Stage17:00 - Kodaline

19:00 - Years & Years

21:00 - Kings of Leon

23:00 - Martin Garrix

3 czerwca

Warsaw Stage16:00 - Rosalie

18:00 - Lor

20:00 - Miuosh

22:30 - You Me At Six

00:30 - Natalia Nykiel

Orange Stage17:00 - Daria Zawiałow

19:00 - Two Door Cinema Club

21:00 - Imagine Dragons

23:15 - Justice

Regulamin imprezy dostępny jest POD TYM LINKIEM.