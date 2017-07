Jak przekonują organizatorzy, idea Arena Festiwal film &music powstała w odpowiedzi na olbrzymie zainteresowanie melomanów muzyką filmową podczas koncertów w Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej im. Feliksa Nowowiejskiego w Olsztynie. Impreza jest także wakacyjną ofertą kulturalną dla turystów przebywających w regionie Warmii i Mazur.

"Nasz festiwal to muzyczno-filmowe wrota do wakacji, urlopów, wypoczynku w dobrym nastroju. Warto ten czas rozpocząć właśnie w Ostródzie, by potem spędzić pozostały wakacyjny wypoczynek na pięknej ziemi warmińsko-mazurskiej" – powiedział dyrektor naczelny i artystyczny Filharmonii i pomysłodawca festiwalu muzyki filmowej w Ostródzie Piotr Sułkowski.

Festiwalowa publiczność w wykonaniu Orkiestry Symfonicznej Filharmoników Warmińsko-Mazurskich pod batutą Piotra Sułkowskiego wysłucha 30 czerwca muzyki z bajek i filmów. Będą to m.in. Gwiazda Kopernika, Król Lew, Piękna i Bestia, Mała Syrenka, Pocahontas, Królewna Śnieżka, Bolek i Lolek, Zaczarowany Ołówek, Reksio. 1 lipca artyści zaproponują muzykę z seriali i filmów m.in. autorstwa kompozytorów Henryka Kuźniaka i Macieja Zielińskiego. Będą to szlagiery z filmów Vabank oraz Vabank II, czyli riposta, Kryminalni, Dlaczego nie, Tylko mnie kochaj, Nigdy w życiu.

A w koncercie finałowym festiwalu 2 lipca zaprezentowane zostaną muzyczne przeboje światowego kina.

Będą to kompozycje najznakomitszych twórców muzyki filmowej, takich jak: Henry Mancini, Ennio Morricone, John Williams, Hans Zimmer, czy polskich twórców – Krzysztofa Komedy, Wojciecha Kilara czy Michała Lorenca. Publiczność usłyszy tematy z tak znanych produkcji jak: "Love Story", "Rydwany ognia", "Misja", "Titanic", "Władca pierścieni" czy "Incepcja". Muzykę zilustrują prezentowane na dużym ekranie fragmenty filmów- zaznaczył dyr. Sułkowski.

Patronat nad Arena Festiwal film & music objął marszałek województwa warmińsko-mazurskiego Gustaw Marek Brzezin.

Na publiczność każdego z festiwalowych koncertów czeka dwa tysiące miejsc na widowni. Wraz z Warmińską Mazurską Filharmonią festiwal współorganizuje Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie. Jak przekonują organizatorzy na uwagę zasługuje również miejsce festiwalu – Ostróda. Miasto, w obrębie którego znajduje się 5 jezior a tuż przy jego granicach jest kolejnych dziesięć, wielokrotnie zdobywało tytuł najpopularniejszej miejscowości turystycznej oraz "Letniej Stolicy Warmii i Mazur". W Ostródzie zaczyna się także szlak żeglowny unikatowym na skalę światową Kanałem Ostródzko-Elbląskim.