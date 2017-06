"Gwiazdy światowej sceny jazzowej, premierowe programy i jazzowe odkrycia pojawią się podczas koncertów, jakie w każdą sobotę lata będą się odbywały na warszawskim Starym Rynku" - zapowiada Iwona Strzelczyk Wojciechowska, która wraz z Krzysztofem Wojciechowskim organizuje Jazz na Starówce już po raz 23. Jak mówi, festiwal będzie zróżnicowany stylistycznie; obok mainstreamu w programie koncertów znajdą się swing, bossa nova, Word jazz, furią oraz jazz flamenco.

Wśród tegorocznych, największych wydarzeń festiwalu wskazać można koncerty m.in.: kwintetu Jamesa Cartera z programem "The Flying Particles"; pochodzącego z Nowego Orleanu znakomitego trębacza amerykańskiego Nicholasa Paytona Afro "Caribbean Mixtape"; John Pizzarelli Celebrates Sinatra and Jobim ” z udziałem w Daniela Jobima, wnuka mistrza bossa novy Antonio Carlosa Jobima.

1 lipca wystąpi na Starówce włoski wirtuoz saksofonu altowego Francesco Cafiso z zespołem. Cafiso, określany jako cudowne dziecko i wielka nadzieja włoskiego jazzu, zaczął grać w wieku lat dziewięciu, a debiutował mając lat 11. Trzy lata później wyjechał w trasę po Europie z Wyntonem Marsalisem. Spotkanie z tym słynnym amerykańskim muzykiem przesądziło o jego dalszej karierze. Cafiso jest laureatem wielu prestiżowych nagród. W 2009 r. Fundacja Umbria Jazz nazwała Francesco Cafiso ambasadorem włoskiego jazzu w świecie. Od kilku lat muzyk jest dyrektorem artystycznym festiwalu, odbywającego się w jego rodzinnym, sycylijskim miasteczku - Vittoria Jazz Festival.

John Pizzarelli Celebrates Sinatra and Jobim - amerykańsko-brazylijski projekt z udziałem Daniela Jobima przedstawiony będzie publiczności w kolejną sobotę, 8 lipca.

John Pizzarelli jest gitarzystą, wokalistą, kompozytorem oraz liderem zespołów. Na koncie ma ponad 20 nagradzanych albumów oraz ponad czterdzieści albumów nagranych m.in. z Paulem McCartney'em, Jamesem Taylorem, Buddym DeFranco, Christianem McBride czy big bandem the Clayton-Hamilton Jazz Orchestra.

Sensacją koncertu - jak podkreślają organizatorzy - będzie udział wnuka legendy bossa novy, Antonio Carlosa Jobima - Daniela Jobima. Pianista, wokalista, kompozytor jest laureatem Grammy w kategorii Latin Jazz Performance. Współpracował z czołówką artystów, takich jak Joao Gilberto, Caetano Veloso, Tom Jobim, Michael Sembello, Milto Nascimento, Stevie Wonder, Sting.

15 lipca odbędzie się koncert amerykańskiej grupy Oregon. Jest to jedna z czołowych formacji grających muzykę improwizowaną, łączącą brzmienia hinduskie, etniczne z muzyką klasyczną i jazzem. Grupa ma na koncie cztery nominacje do nagrody Grammy. Zespół jest prekursorem etno jazzu. Dziś skład Oregonu tworzą: gitarzysta klasyczny, pianista Ralph Towner; saksofonista, oboista Paul McCandless; kontrabasista Paolino Dalla Porta oraz perkusista Mark Walker. Astronauci statku Apollo 15 słuchali muzyki Oregonu podczas wyprawy na Księżyc, a dwa jego kratery otrzymały nazwy od utworów zespołu "Icarus" i "Ghost Beads".

Znakomity trębacz amerykański Nicholas Payton wystąpi 22 lipca w koncercie premierowym programu Afro-Caribbean Mixtape! Payton jest laureatem nagrody Grammy. Ten jeden z czołowych światowych trębaczy jazzowych jest też multiinstrumentalistą, wokalistą i kompozytorem. Jest powszechnie uznawany za jednego z największych artystów naszych czasów, który zdobył szacowne miejsce w historii muzyki.

Nowoczesnym jazzem i możliwościami improwizacji jazzowej zainteresował go Wynton Marsalis, z którym wiele koncertował w Nowym Orleanie i do dziś związany jest z jego Lincoln Center Jazz Orchestra. Koncertował z takimi artystami jak m.in Ray Brown, Ray Charles, Art Blakey, Roy Haynes, Joe Henderson. Grał w zespołach Clarka Terry’ego, Ellisa Marsalisa, Arta Blakey’a, Elvina Jonesa. Prowadzi cieszące się uznaniem i popularnością własne autorskie zespoły. Współpracuje z gwiazdami wokalistyki takimi jak Cassandra Wilson, Esperanza Spalding, Jane Monheit.

29 lipca na jazzowej scenie Starówki wystąpi James Carter Quartet z programem "The Flying Particle". James Carter zajmował wielokrotnie 1 miejsce na świecie w kategorii saksofon barytonowy magazynu "Down Beat". Jest liderem własnych zespołów, autorem wielu cenionych płyt. Już w młodości grał w formacjach kierowanych przez słynnych liderów: Wyntona Marsalisa (Lincoln Center Jazz Orchestra), Lestera Bowie (New York Organ Ensemble), ale też z Arethą Franklin, Davidem Murray'em, Sonnym Rollins'em, Art Ensemble of Chicago. Wirtuoz saksofonów i klarnetów, jest dziś wpływowym muzykiem i jednym z najbardziej podziwianych saksofonistów swojej generacji, który odgrywa dużą rolę w propagowaniu i tworzeniu przyszłości muzyki jazzowej.

5 sierpnia - akcent polski. Gitarzysta Marek Napiórkowski wystąpi ze swoim sextetem. Napiórkowski jest jednym z najbardziej cenionych w Polsce muzyków. Gra i tworzy "znakomitą muzykę pełną kompozytorskiego rozmachu, wyrafinowanych harmonii i niespotykanych współbrzmień". W jego autorskich projektach uczestniczyli m. in. Tomasz Stańko, Leszek Możdżer, Stanisław Soyka i Anna Maria Jopek. Uczestniczył w niezliczonej ilości projektów i nagrań takich artystów jak: Urszula Dudziak, Ewa Bem, Jan „Ptaszyn” Wróblewski, Janusz Muniak, Tomasz Szukalski. Gitarzysta Jazzowy roku 2012, 2013 i 2014 w rankingu czytelników magazynu "Jazz Forum" był sześciokrotnie nominowany do nagrody Fryderyka.

Muzycy austriaccy Christian Bakanic Trio wystąpią 19 sierpnia. Grupa z jednej strony stanowi klasyczne trio akordowe, z drugiej przekracza rozmaite granice muzyczne. Wynikiem ich artystycznych poszukiwań jest kreatywna muzyka, która bardzo się podoba słuchaczom.

Kolejny polski motyw nastąpi 12 sierpni; Grzegorz Turnau, z udziałem uznanych muzyków jazzowych, Roberta Kubiszyna na gitarze basowej i Czarka Konrada na perkusji, zaprezentuje specjalny program TurBikon. Turnau, znany i lubiany krakowski artysta - pianista, aranżer, wokalista, autor tekstów, kompozytor, stworzył swój indywidualny, niepowtarzalny styl muzyczny i charakteryzujący się precyzją kompozycyjną i nienagannym, eleganckim wykonawstwem. Laureat wielu prestiżowych nagród m.in.: dziewięciu Fryderyków, dwóch Wiktorów, Grand Prix Festiwalu w Opolu, nagrody Mateusza radiowej Trójki. Współpracował z takimi artystami jak Anna Maria Jopek, Jan Kanty Pawluśkiewicz, Zbigniew Preisner, Stanisław Soyka, Justyna Steczkowska, Magda Umer.

W finałowym koncercie festiwalu 26 sierpnia wystąpią Josemi Carmona i Javier Colina oraz gościnnie José Ruiz Bandolero z Hiszpanii. Mistrzowie i innowatorzy jazz flamenco dwóch pokoleń dadzą tylko jeden, właśnie na Jazzie na Starówce, koncert w Polsce. Carmona jest ważną postacią w najnowszej historii muzyki hiszpańskiej, flamenco i gitary. Syn maestro Pepe Habichuela jest spadkobiercą dziedzictwa czterech generacji artystów z Granady. Dwukrotnie nominowany do nagrody Latin Grammy. Wystąpił w filmie "Flamenco, Flamenco” Carlosa Saury. Colina zaś jest jednym z najważniejszych muzyków hiszpańskich i jednym z najwybitniejszych kontrabasistów współczesnej sceny flamenco. Występował z legendami jazzu jak: Dizzy Gillespie, Hank Jones, Gary Bartz, George Benson oraz z największymi gwiazdami flamenco i latin jazzu jak m.in.: Tete Montoliu, Chucho i Bebo Valdezem, Jerrym Gonzalesem. Dla wielbicieli flamenco zapowiada się wielka atrakcja.

Międzynarodowy Plenerowy Festiwal Jazz na Starówce jest jednym z najpopularniejszych i największych – pod względem liczby słuchaczy, festiwalem jazzowym w Polsce. Przez 22 lat istnienia zgromadził blisko milionową publiczność.

Festiwal organizowany przez Fundację Jazz Art. Krzysztof Wojciechowski, Iwona Strzelczyk Wojciechowska odbywać się będzie od 1 lipca do 26 sierpnia 2017 na Rynku Starego Miasta w Warszawie.