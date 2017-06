Dziś organizator koncertów poinformował, że koncerty planowane na 19 sierpnia nie odbędą. Festiwal odbywał się do tej pory raz - w ubiegłym roku zagrał tu m.in. Rammstein. Informację o zwrotach biletów można odnaleźć na FB festiwalu. Oto treść oświadczenia organizatora.

Promotor RockloudLive z żalem zawiadamia, że z powodu nieprzewidzianych okoliczności organizacyjnych leżących po jego stronie, jest zmuszony odwołać festiwal Capital Of Rock zaplanowany na dzień 19 sierpnia 2017 roku, we Wrocławiu.



Przepraszamy bardzo fanów oraz wszystkich tych, którzy mieli w planach uczestniczyć w wydarzeniu.

Serdecznie dziękujemy zespołowi The Prodigy, wszystkim pozostałym artystom, współorganizatorowi festiwalu Biuru Wrocław 2016 oraz wszystkim partnerom i patronom medialnym festiwalu. Jednocześnie przepraszamy za zaistniałą sytuację.