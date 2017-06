Na miesiąc przed wyprzedanym koncertem Depeche Mode na PGE Narodowym w Warszawie zespół ogłasza 3 kolejne, halowe koncerty:

7 lutego – TAURON Arena Kraków

9 lutego – Atlas Arena, Łódź

11 lutego – ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

Przedsprzedaż biletów startuje 23 czerwca

Regularna sprzedaż rusza 26 czerwca

Podczas pierwszej części Global Spirit Tour Dave Gahan, Martin Gore i Andy Fletcher wystąpią dla ponad 1.5 miliona fanów w 32 miastach w 21 krajach Europy w okresie 5 maja - 23 lipca. Po zaplanowanych na wakacje koncertach w Europie, Global Spirit Tour zawita do Ameryki Północnej i Południowej, by zimą powrócić do Europy z serią koncertów, która rozpocznie się czterema występami w Wielkiej Brytanii w listopadzie.

Bilety na koncerty w Polsce w cenach od 249 zł będą dostępne w przedsprzedaży dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl od piątku/23 czerwca, od 10.00. Dla pozostałych fanów sprzedaż ruszy w poniedziałek/26 czerwca o 10.00.

Global Spirit Tour jest 18-stą trasą koncertową zespołu i pierwszą od trzech lat.