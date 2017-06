23.09.2017 - Wrocław, A2

Ceny biletów:

W przedsprzedaży: 120 PLN

W dniu koncertu: 140 PLN

24.09.2017 - Łódź, Wytwórnia

Ceny biletów:

W przedsprzedaży: 120 PLN i 140 PLN

W dniu koncertu: 140 PLN i 160 PLN

Erna znany jest głównie z hardrockowej formacji Godsmack, z którą nagrał 6 studyjnych płyt, z czego ostatnia "1000hp" ukazała się w 2014 roku. To właśnie z Godsmack wylansował takie przeboje jak "I stand alone", "Awake" czy "Voodoo". Sam artysta, który pochodzi z muzykalnej rodziny (ojciec był trębaczem, a dziadek znanym kompozytorem na Sycylii) oprócz tego, że śpiewa, komponuje i gra na gitarze, gra również na harmonijce, pianinie oraz na perkusji, od którego to instrumentu zaczął swoją przygodę z muzyką w wieku 3 lat. Jako artysta solowy Erna zadebiutował w 2010 roku za sprawą płyty "Avalon", nad którą pracował przez 7 lat, a w zeszłym roku ukazał się drugi solowy krążek Sully'ego, "Hometown Life". "Godsmack to bardzo energetyczny, agresywny zespół rockowy. To te momenty, kiedy chcę krzyczeć i tupnąć nogą. Moje solowe rzeczy są dużo bardziej subtelne" - tak Erna mówi o swoich dwóch różnych obliczach muzyka i dalej kontynuuje - "to dorosła wersja mnie, tego jak postępuję i kim jestem. Chodzi tutaj o zaakceptowanie tych rzeczy, które w twoim życiu nie idą tak, jak powinny, bycie wdzięcznym za wszystkie wspomnienia, zarówno te dobre, jak i złe. Czasami doświadczenia te mogą być bardzo bolesne, ale to właśnie tak rodzą się piękne pieśni. Jestem szczęśliwy, że mam ten dar, który umożliwia mi przekazywanie tych rzeczy poprzez muzykę (...)".