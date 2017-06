Koncert Eda Sheerana odbędzie się 11 sierpnia 2018 roku.

Po wydanych w 2011 roku albumie "+" i w 2014 roku albumie "x" Ed umocnił swoją pozycję na międzynarodowej arenie muzycznej płytą "÷". Krążek ukazał się 3 marca 2017 roku, a pochodzące z niego utwory jeszcze przed premierą wydawnictwa zaczęły bić rekordy popularności. Single "Shape Of You" i "Castle On The Hill" tuż po premierze stały się najczęściej odtwarzanymi utworami w serwisie Spotify, przy czym pierwszy z wymienionych pobił rekord najchętniej słuchanej piosenki w historii serwisu. W dniu premiery płyta "÷" odniosła równie wielki sukces bijąc rekord odtworzeń. W Polsce krążek uzyskał status podwójnie platynowej płyty, natomiast piosenki "Shape Of You" i "Castle On The Hill" zdobyły w naszym kraju wyróżnienia odpowiednio diamentowego singla i podwójnej platyny. Obecnie album promuje utwór "Galaway Girl". Na całym świecie płyta "÷" sprzedała się w nakładzie przekraczającym 26 milionów egzemplarzy.

Podczas warszawskiego koncertu niemal na pewno usłyszymy też starsze przeboje artysty, takie jak "I See Fire" oraz "Sing"

Ed Sheeran już raz zaprezentował się polskiej publiczności - zagrał 13 lutego 2015 roku.

Bilety trafią do sprzedaży 8 lipca.