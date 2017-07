Therion - znana na całym świecie szwedzka legenda metalu symfonicznego, to najmocniejszy punkt tegorocznego programu CRF. To oni wytyczyli szlak i stali się inspiracją dla takich zespołów jak Nigthwish, Within Temptation czy Epica. Ich znakiem rozpoznawczym są operowe damskie wokale. Aktualnie z zespołem nagrywa i koncertuje sopranistka Chiara Malvestiti oraz wokalistka Linnéa Vikström. Zespół, któremu w tym roku stuknie 30 lat na scenie, ma na swoim koncie 15 albumów, a także bardzo duże i oddane grono fanów w Polsce. Therion zagra na Cieszanów Rock Festiwal 2017 trzeciego dnia imprezy, 19 sierpnia.

Tego dnia na cieszanowskiej scenie zagra również zespół Riverside, nasz produkt eksportowy w kategorii rocka progresywnego. Ich albumy zajmują topowe miejsca OLIS-u, listy najlepiej sprzedających się w Polsce płyt. Na podkarpackiej imprezie nie zabraknie również reprezentantów mocnego grania zza naszej wschodniej granicy – grupy Jinjer. To ukraińska petarda, z żeńskim wokalem, grająca muzykę z pogranicza progresywnego metalcore’a i groove metalu z domieszką funku, reggae i jazzu. W 2013 roku zespól został uznany za najlepszy zespół metalowy na Ukrainie.

Do składu imprezy dołącza także Grupa Romantycy Lekkich Obyczajów, duet Damiana Lange i Adama Millera spod znaku alternatywnego popu, punkowa załoga Zwłoki, biłgorajski Shame Yourself oraz laureaci Przeglądów CRF 2016: Frostbite, Merkfolk i MoshMachine.

Dotychczas ogłoszone zespoły CRF 2017: Pidżama Porno, Jelonek, Voo Voo, Waglewski Fisz Emade, Fisz Emade Tworzywo, Ørganek, Koniec Świata, Happysad, Ga-Ga/Zielone Żabki, Podwórkowi Chuligani, Bednarek, Kobranocka i The Bartenders Kabanos, Corruption.

Szczegóły festiwalu na stronie:

