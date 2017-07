Suwałki Blues Festival to prawdopodobnie największy plenerowy festiwal bluesowy w kraju. W sumie odbędzie się 40 koncertów plenerowych oraz ponad 20 koncertów klubowych. Na festiwalu wystąpią artyści m.in. z Polski, Litwy, Stanów Zjednoczonych, Irlandii czy Danii.

Jak powiedział dyrektor artystyczny festiwalu Bogdan Topolski, w Suwałkach czuć już atmosferę bluesa. W czwartek wieczorem rozpoczną się utrudnienia komunikacyjne w centrum miasta związane z organizacją festiwalu i budową scen. Jego zdaniem atrakcją festiwalu będzie koncert Doyle'a Bramhalla, który był gitarzystą Erica Claptona. Dodał, że jest także duże zainteresowanie Fantastic Negrito. Muzyk, to laureat nagrody Grammy, którą otrzymał za wydany w ubiegłym roku album "The Last Days Of Oakland" .

Festiwal tradycyjnie otworzy koncert "Jan Chojnacki przedstawia" (Chojnacki prowadzi w radiowej Trójce program "Bielszy odcień bluesa"). W tym roku na scenie wystąpi Martyna Jakubowicz i Przyjaciele oraz Jan Gałach Band.

Jedną z gwiazd kolejnych dni będzie legendarny amerykański zespół The Original Blues Brothers Band założony w latach 70. ubiegłego wieku. Zespół zaczął być znany po wydaniu płyty "Briefcase Full of Blues" oraz filmie "The Blues Brothers". Wśród polskich gwiazd bluesa, już po raz trzeci w Suwałkach wystąpi - legendarny bluesowo-rockowy zespół Dżem.

W ramach festiwalu odbędzie się też konkurs zespołów bluesowych. Nagrodą jest 10 tys. zł oraz występ na głównej scenie festiwalu. Zwycięski zespół zostanie też zakwalifikowany do European Blues Challenge 2018.

Pierwszym akcentem festiwalu będzie w czwartek odsłonięcie kolejnej tablicy w Alei Gwiazd Bluesa w Suwałkach, a przed koncertem Martyny Jakubowicz będzie można obejrzeć plenerową wystawę fotografii pt. „10 lat Suwałki Blues Festival”.

Suwałki Blues Festival to jedna z największych imprez muzycznych w Polsce, który co roku gromadzi kilka tysięcy fanów z całego świata. Kwartalnik "Twój Blues" dwa razy uznał festiwal za wydarzenie bluesowe roku: w latach 2008 i 2012. Suwałki Blues Festiwal jest organizowany przez Urząd Miejski w Suwałkach oraz Suwalski Ośrodek Kultury.