9 lipca 2017 roku, w sopockiej Operze Leśnej wystąpi Sir Elton John. Koncert odbędzie się w ramach światowej trasy "Wonderful Crazy Night" (tak też zatytułowany jest jego ostatni album), promującej ostatni album artysty pod tym samym tytułem. Muzyk ma wielki sentyment do naszego kraju, Sopotu i Opery Leśnej, a przede wszystkim do jednego Polaka. "11 lat temu występowałem na Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Sopocie, w Operze Leśnej. To było dla mnie bardzo wyjątkowe wydarzenie. I to nie tylko ze względu na fakt, że wspaniała polska publiczność przyjęła mnie bardzo gorąco. Wspominam ten występ z wielkim sentymentem, przede wszystkim dlatego, że stanąłem na jednej scenie z Lechem Wałęsą - człowiekiem, którego bardzo szanuję i podziwiam. Znamy się 33 lata i jestem dumny, że mogę być jego przyjacielem. Bardzo się cieszę z powrotu do Opery Leśnej. To będzie cudowna noc”.

Podczas lipcowego show w Polsce, muzyk zaprezentuje największe hity, które wylansował w trakcie swojej ponad 50-letniej kariery oraz utwory pochodzące z najnowszego, trzydziestego trzeciego już krążka – „Wonderful Crazy Night”. Eltonowi Johnowi będzie towarzyszył zespół świetnych muzyków: perkusista Nigel Olsson, gitarzysta Davey Johnstone, Matt Bissonette na gitarze basowej, John Mahon na instrumentach perkusyjnych oraz Kim Bullard na klawiszach.

A niewiele brakowało, by do występu artysty nie doszło. W kwietniu trasa koncertowa światowej sławy muzyka stanęła pod znakiem zapytania. Podczas powrotu z występów w Ameryce Południowej bardzo poważnie zachorował. Jak podał management, zaraził się „rzadką i potencjalnie śmiertelną” bakterią. Część jego koncertów została odwołana. Jednak szybka diagnoza i terapia przyniosły rezultaty i Elton John powrócił na trasę.

Spektakularne widowiska tego jednego z najwybitniejszych artystów muzyki rozrywkowej, cieszą się ogromną popularnością na całym świecie. Od początku swojej kariery w 1969 roku, zagrał ponad 4 tysiące koncertów w przeszło 80 krajach. W Polsce wystąpił ostatnio na zeszłorocznej edycji Life Festival Oświęcim.

Elton John jest jednym z najlepiej sprzedających się artystów w historii muzyki. Na swoim koncie ma 38 złotych oraz 31 platynowych oraz multiplatynowych płyt. Łącznie jego albumy rozeszły się w 250 milionach egzemplarzy. To do niego należy rekord najlepiej sprzedającego się singla wszechczasów, wypuszczonego w 1997 roku w nowej wersji „Candle in the Wind”, który osiągnął wynik 33 milionów egzemplarzy. Elton John jest także autorem muzyki do największych sprzedażowych hitów musicalowych zarówno scenicznych jaki i filmowych, takich jak np. „Billy Elliot”, „Król Lew” czy „Aida”.