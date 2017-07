Amerykańska grupa należy do elitarnego grona legend jazzu. To jedna z czołowych formacji grających muzykę improwizowaną, łączącą muzykę hinduską, etniczną oraz zachodnią muzykę klasyczną z jazzem. Grupa ma na koncie cztery nominacje do nagrody Grammy.

Zespół jest prekursorem ethno- jazzu. Dziś grupę tworzą: gitarzysta klasyczny, pianista Ralph Towner, saksofonista, oboista Paul McCandless, kontrabasista Paolino Dalla Porta, perkusista, Mark Walker. W dyskografii kwartetu znajduje się m.in. najważniejszy dla polskiego jazzu album "Violin" nagrany w 1978 roku wraz z polskim skrzypkiem Zbigniewem Seifertem. Od ponad trzydziestu lat Oregon występuje w prestiżowych salach koncertowych jak: Carnegie Hall, Lincoln Center, Berlin Philharmonic Hall, Vienna’s Mozartsaal ; jest gościem międzynarodowych festiwali : Montreux, Berlin, Montreal, Newport .

Zespół powstał na Uniwersytecie w Oregonie w 1970 tym roku. Założyli go Ralph Towner i Glen Moore .Moore ukończył studia na wydziale historii i literatury a Towner skończył kompozycję ucząc się gry na gitarze. W połowie lat 60-tych podróżowali po Europie, Towner uczył się w Wiedniu pod kierunkiem Karla Scheita, a Moore w Kopenhadze zgłębiał grę na kontrabasie pod okiem Bena Webstera i Dextera Gordona. Mieszkając w Nowym Jorku, grali z młodymi muzykami powstałych w latach 70- tych słynnych grup fusion: Weather Report oraz the Mahavishnu Orchestra.

W 1972 wytwórnia Vanguard podpisała z zespołem umowę na krążek "Music of Another Present Era". W tym samym czasie Oregon nagrał utwory dla europejskiej wytworni ECM, i w 1974 – tym rozpoczął koncertowanie po Europie zdobywając rozpoznawalność, uznanie krytyków i rzesze wiernych fanów.

Sześć lat i dziewięć albumów pózniej Oregon przeniósł się do wytwórni Elektra/Asylum Records. Album "Out of the Woods" został umieszczony na liście stu jeden najlepszych płyt jazzowych Lena Lyonsa.

Byli na szczycie popularności gdy w listopadzie 1984 roku Walcott zginął w wypadku samochodowym - album "Crossing" stał się jego muzycznym testamentem i spuścizną. W 1986 roku Trilok Gurtu przyjął propozycje współpracy z Oregonem - zespół odbył trasę koncertową po Indiach. W ciągu następnych pięciu lat Trilok Gurtu nagrał z zespołem trzy płyty: "Ecotopia" /ECM/, "45th Parallel" /Epic/ i "Always, Never and Forever" dla wytwórni Intuition. Po rozstaniu z Trilokiem Oregon nagrał dwa albumy "Troika" i "Beyond Words".

W 1996 do nagrania płyty "Northwest Passage", do zespołu dołączyli mistrzowie perkusji Mark Walker oraz Arto Tuncboyician. Walker, który występował i nagrywał z Paquito D’ mRivera, został czwartym członkiem grupy Oregon.

Zespół w 1999 nagrał w Rosji płytę "Oregon In Moscow" (z Tchaikovsky Symphony Orchestra). Był to debiut ich repertuaru na orkiestrę, który rozszerzyli i z którym występowali z różnymi orkiestrami m.in.: z St. Paul, Filadelfii, Indianapolis, Stavanger, Freiburga i Stuttgartu. W 2001 album był nominowany w czterech kategoriach do nagrody Grammy.

Ostatnia płyta zespołu to "Oregon Lantern" powstała podczas występów w jazzowym klubie Yoshi’s, w okolicach San Francisco i jest drugim nagrany na żywo albumem tej grup