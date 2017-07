Alter Bridge powołany do życia został w 2004 roku przez muzyków Creed - Marka Tremontiego i Scotta Phillipsa, a wkrótce skład uzupełniony został przez Briana Marshalla (ex- Creed) oraz byłego wokalistę Mayfield Four, Mylesa Kennedy'ego. W 2004 roku ukazał się debiutancki album kapeli "One Day Remains", który w Stanach zyskał status Złotej Płyty. Po wydaniu tego krążka zespół wyruszył na trasę koncertową po USA i Europie. W 2007 roku wydana została druga płyta formacji "Blackbird", z której pochodzą takie hity jak m.in. "Watch Over You" czy "Rise Today".

Grupa intensywnie koncertowała na całym świecie, wydając rok później DVD "Live from Amsterdam". W 2009 roku Myles Kennedy rozpoczął współpracę ze Slashem, a pozostali członkowie AB zaangażowali się w nową płytę i trasę Creed, nie rezygnując jednak z działalności w Alter Bridge.

W 2010 roku premierę miał trzeci studyjny krążek Amerykanów "AB III", po którym formacja przez 2 lata intensywnie koncertowała na Starym Kontynencie oraz Stanach i nagrała kolejne koncertowe DVD "Live at Wembley".

W 2012 roku członkowie zespołu skoncentrowali się na swoich innych projektach, ale już w kolejnym roku ukazał się kolejny w dorobku studyjny album, "Fortress". Dyskografię zespołu zamyka krążek "The Last Hero" z października zeszłego roku, to właśnie w ramach promocji tego albumu zespół dał fenomenalny koncert w katowickim Spodku. A już 8 września ukaże się nowe, rarytasowe wydawnictwo, "Live At The O2 + Rarities", zapis londyńskiego występu grupy z 24 listopada zeszłego roku, w londyńskiej O2 Arena, podczas którego formacja wykonała takie hity jak: "Show Me A Leader", "Isolation" czy akustyczny "Watch Over You" oraz "Waters Rising" zaśpiewany przez Tremontiego, a na bonusowym dyskach znalazły się m.in. unikatowe nagrania i kompozycje, które wcześniej dostępne były tylko w Japonii.

W swojej twórczości zespół miesza ze sobą elementy różnych rodzajów rocka i metalu, ale nawet najcięższe kompozycje przyprawione są sporą dawką melodii i niesamowitej energii, co najlepiej widoczne jest podczas koncertów grupy, za które formacja ta uwielbiana jest przez fanów jak i krytyków muzycznych. Zespół doceniany jest również przez swoich kolegów po fachu, takich jak np. Slash, Eddie Van Halen, John Paul Jones czy Jimmy Page, którzy gościnnie pojawiali się na scenie podczas koncertów AB. "Zdecydowanie jesteśmy kapelą koncertową. Dla nas właśnie o to w tym wszystkim chodzi. Nagrywamy płyty, by potem móc grać je na żywo dla ludzi" - mówi Myles Kennedy.

ALTER BRIDGE + support

20.10.2017 - Warszawa, Progresja

Otwarcie bramek: 19:00

Start: 20:00



Ceny biletów:

150 PLN (w przedsprzedaży)

170 PLN (w dniu koncertu)