Zespoły zagrają dwa koncerty. Dwunastego listopada wystąpią w warszawskim, a dwa dni później w krakowskim klubie Kwadrat.

12.11.2017 klub Stodoła, Warszawa

14.11.2017 klub Kwadrat, Kraków

KLOGR to włoska kapela wywodząca się z Modeny Tuż przed premierą nowego albumu pod tytułem "Keystone" polscy fani zebrani na koncertach The Rasmus będą mieli okazję posłuchać największych utworów włoskiej kapeli. Ich styl można określić jako alternatywny, progresywny metal, który czerpie pełnymi garściami z dorobku Metalliki, Alice in Chains czy Toola.

"Jesteśmy bardzo podekscytowani nową trasą, która wygląda obłędnie! Poprzednia trasa po Europie została świetnie przyjęta i nie mogliśmy się doczekać powrotu, aby pokazać nasz nowy album publiczności. To będzie prawdziwa przyjemność i zaszczyt dzielić scenę z tak uznanym zespołem jak The Rasmus. Do zobaczenia pod sceną!" - tak o nadchodzącej trasie mówią muzycy z zespołu KLOGR.