Metalmania odbędzie się po raz 24. Jej datę zaplanowano na 7 kwietnia. Bilety mają do regularnej sprzedaży trafić 9 sierpnia, limitowana ich liczba biletów kolekcjonerskich będzie do kupienia za 150 złotych w dniach 25 lipca - 8 sierpnia na stronach organizatora, firmy Metalmind.

Ceny biletów w przedsprzedaży:

FAN - 666 PLN

Loża - 355 PLN

Sektory czerwone H, J – 260 PLN

Sektory czerwone + sektory niebieskie do X rzędu – 220 PLN

Sektory niebieskie od XI rzędu – 180 PLN

Płyta – 190 PLN

Emperor do życia powołany został w 1991 roku w norweskim Notodden z inicjatywy dwojga przyjaciół ze szkoły muzycznej - Ihsahna i Samotha, co rok później zaowocowało wydaniem kultowego już demo "Wrath of the Tyrant". Natomiast pełnowymiarowy, debiutancki krążek "In the Nightside Eclipse" ukazał się w 1994 roku i do dziś uznawany jest za wyznacznik blackmetalowego nurtu. Kolejna płyta, "Anthems To The Welkin At Dusk", wydana została 3 lata później i przez magazyn "Terrorizer" uznana została za najlepszą płytę 1997 roku. To właśnie na tym albumie objawił się w pełni twórczy kunszt Norwegów, a black metal urósł do miana sztuki przez duże "S". Kolejne płyty, "IX Equilibrium" (1999) i "Prometheus: The Discipline of Fire & Demise" (2001) potwierdziły miejsce Emperora w metalowej światowej pierwszej lidze, stąd też powszechne zaskoczenie, gdy grupa zawiesiła swoją działalność. W późniejszych latach formacja kilkukrotnie była reaktywowana, jednak wyłącznie na potrzeby występów na żywo. W 2017 roku Norwegowie będą celebrować na zaledwie kilku koncertach dwudziestą rocznicę wydania swojej drugiej płyty i to właśnie z tej okazji zagrają w katowickim Spodku.