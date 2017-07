"To już dziewiąta edycja imprezy - to znaczy, że nie tylko jesteśmy, ale rozwijamy się, idziemy do przodu i pniemy w górę" - powiedziała na konferencji prasowej zapowiadającej Gdańsk Dźwiga Muzę 2017 Paulina Chełmińska ze Sceny Muzycznej Gdańskiego Archipelagu Kultury.

Główną atrakcją festiwalu jest dwudniowy cykl warsztatów tanecznych w stylach hip hop, popping, break dance i jako nowość w tym roku - house. Tajników ulicznego tańca uczyć będzie m.in. trzech uznanych w tej dziedzinie instruktorów z Francji: Fabbreezy (hip hop), Michel "Meech" Onomo (house) oraz Sally Sly (popping).

Pozostałymi nauczycielami podczas warsztatów będą: Bboy Kuzya (breakdance) czyli Oleg Kuzya Kuznietsov (urodził się w Rosji na Syberii, wychował się na Ukrainie, a teraz mieszka w Polsce) oraz Anna YouYa Jujka (hip hop kids).

Ważnym elementem imprezy są bitwy ekip tanecznych "Best Performance", podczas których najlepsi tancerze w poszczególnych stylach prezentują swoje umiejętności na festiwalowej scenie, walcząc jednocześnie o nagrodę pieniężną i puchar prezydenta Gdańska.

Po kilku latach na Gdańsk Dźwiga Muzę wraca beatbox tj. sztuka tworzenia muzyki ustami np. naśladowanie dźwięków perkusji.

"W Polsce jest to jeszcze mało popularne. Na zawody beatbox, jako na razie, zgłosiło się ok. 30 uczestników m.in. ze Śląska, Wrocławia i Warszawy" - wyjaśnił, praktykujący na co dzień sztukę beatbox, Adam Bryszkiewicz "Quanti".

W programie Gdańsk Dźwiga Muzę 2017 są również warsztaty dla amatorów ze sztuki graffiti.

Na zakończenie każdego dnia festiwalu planowany jest wieczorny koncert polskich gwiazd muzycznych na dużej scenie plenerowej.

W piątek wystąpią Bonson, Zeus i Kękę, w sobotę Ten Typ Mes, Bednarek i GrubSon, a w niedzielę Last Of The Real, Fisz Emade Tworzywo, Organek oraz Kult.