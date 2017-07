Ware zadebiutowała w 2012 r. entuzjastycznie przyjętym albumem "Devotion". Krytycy podkreślali i chwalili nawiązania do eleganckiej muzyki wokalnej rodem z lat 50., samą Ware porównywali do takich wokalistek przełomu lat 80. i 90. jak Annie Lennox czy Sade. W momencie wydania pierwszej płyty piosenkarka miała 27 lat - co w świecie muzyki popularnej jest, jak na debiut, wiekiem zaawansowanym. Nie przypominała typowej gwiazdki pop: nie epatowała nagością, śpiewała dojrzałe piosenki, mierząc się z tematami samotności, niespełnionej miłości i odtrącenia.

Nie marzyła o karierze piosenkarki; jako córka dziennikarza rozpoczęła karierę, pisząc o sporcie do "Daily Mirror", jednak - jak sama oceniła - "nie była wystarczająco dobra". Pierwsze kroki na brytyjskiej scenie popowej postawiła w 2011 r., gdy zaczęła współpracę z projektem DJ-skim, SBTRKT. Zapewniło to Ware zainteresowanie ze strony innych członków brytyjskiej sceny muzyki klubowej. Wokalistka postanowiła jednak skupić się na rozwoju solowej kariery.

W tym samym roku ukazał się jej debiutancki singiel "Strangest Feelings", a w 2012 r. do sklepów trafiła płyta "Devotion". Album został ciepło przyjęty zarówno przez publiczność jak i krytykę - angielski dziennik "Guardian" porównywał umiejętności wokalne Ware do dokonań jazzowych takich piosenkarek jak Ella Fitzgerald czy Sarah Vaughan, a "Devotion" uplasowało się na piątym miejscu listy przebojów najpopularniejszych albumów w Wielkiej Brytanii.

Po odbyciu długiej trasy koncertowej, promującej debiutanckie wydawnictwo, do sklepów muzycznych trafił drugi krążek Ware pt. "Tough Love". Płytę promowały dwa single - "Tough Love" i "Say You Love Me" - których premiera okazała się sukcesem komercyjnym; druga z piosenek stała się największym dotąd przebojem piosenkarki. Materiał na nowym krążku Ware przepełniony jest stonowanymi, często melancholijnymi utworami, ubarwionymi nienachalnymi elektronicznymi akcentami.

Ware występowała już przed polską publicznością: w 2012 r. promując swój debiutancki krążek zaśpiewała w Warszawie, Poznaniu oraz podczas festiwalu Open'er w Gdyni. Występowała już także w warszawskich klubach Palladium i 1500m2 oraz na Torwarze.