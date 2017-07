Wokalistka wystąpi w naszym kraju w ramach trasy koncertowej promującej najnowszą EP-kę "Emerald Island".

Caro Emerald zdobyła dotychczas wiele krajowych i międzynarodowych nagród w tym: MTV EMA (Best Dutch/Belgian), EBBA, Goldene Kamera and Echo Award. Utwory artystki grane są przez największe stacje radiowe i muzyczne stacje telewizyjne w Europie. Styl muzyczny Caro Emerald jest inspirowany takimi gatunkami jak jazz, funk i soul, a także twórczością mistrzów czarnej muzyki zza oceanu – Ella Fitzgerald, Stevie Wonder czy Otis Redding. Artystka inspiruje się także brzmieniem starych jazzowych zespołów oraz muzyką i filmem lat 40. i 50, ale mimo tego jej muzyka brzmi bardzo nowocześnie i świeżo.



Jej debiutancki album "Deleted Scenes from the Cutting Room Floor", wydany w 2010 roku, pokrył się multiplatyną w wielu europejskich krajach, w tym potrójną platyną w Polsce. Przez wiele tygodni czołowe miejsca na listach przebojów zajmował utwór z tego albumu zatytułowany "A Night Like This".

Pomysł na drugi krążek Caro Emerald powstał podczas licznych koncertów po Europie. Artystka natchniona tętniącą życiem europejską sceną muzyczną, artystami, rozrywką i modą z lat 20. aż po lata 60. minionego wieku, postanowiła nagrać w 2013 r. drugą płytę zatytułowaną "The Shocking Miss Emerald". Singiel promujący "Tangled Up" to wpadające w ucho hip-hop tango opowiadające przewrotną historię uwikłania w dwa związki równocześnie.

Cztery lata po premierze drugiego albumu przyszedł czas na kolejny krążek "Emerald Island". Tym razem Caro zachwycona egzotycznymi klimatami, instrumentami i dźwiękami oraz gatunkiem muzycznym z lat 50. i 60., postanawia przygotować materiał muzyczny z myślą o największej do tej pory trasie koncertowej, która rozpoczęła się 28 marca w Wielkiej Brytanii. Minialbum zawiera 6 nowych utworów, które przeniosą każdego na tropikalną wyspę i pozwolą poczuć przyjemny, ciepły, letni wiatr na policzkach. Nie zabraknie także popowego spojrzenia na swingujące rytmy, elementów hip-hopu, czy instrumentalnych kompozycji.

Podczas trasy koncertowej, oprócz utworów z najnowszego krążka, na pewno nie zabraknie kompozycji z poprzednich albumów.

CARO EMERALD

21.02.2018

Klub Stodoła, Warszawa

Bilety w cenach od 189 zł w sprzedaży od 28 lipca 2017 od godz. 10:00 na www.LiveNation.pl i stodola.pl