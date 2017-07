Koncert "Chłopcy z tamtych lat" odbędzie się w poniedziałek wieczorem przy stołecznym pomniku Powstania Warszawskiego na pl. Krasińskich w ramach oficjalnych obchodów 73. rocznicy wybuchu powstania warszawskiego.

- Plenerowy koncert oparty będzie na szlagierach przedwojennej Warszawy zaaranżowanych przez Warszawskie Combo Taneczne Janka Młynarskiego z udziałem solistów w osobach Aleksandry Kurzak, Gaby Kulki, Renaty Przemyk i Mariana Opanii oraz pianisty Janusza Olejniczaka, z udziałem kwartetu smyczkowego Fair Play Quartet - powiedział Marek Will, zastępca dyrektora Stołecznej Estrady, która organizuje koncert.

Podczas imprezy słuchacze przeniosą się muzycznie w klimat przedwojennej Warszawy. - Odwiedzimy dansingi, salony, podwórka. Chcemy pokazać jak nasze miasto wówczas wyglądało, jak bawili się ludzie, jakiej słuchali muzyki - opowiadał zastępca dyrektora Stołecznej Estrady. Muzyce ma towarzyszyć specjalna scenografia podkreślająca klimat koncertu.

- Całość uzupełniać będą bardzo ciekawe multimedialne obrazy przedwojennej Warszawy, niektóre pierwszy raz pokazywane. Nie zabraknie też utworów powstałych już podczas II wojny światowej, takich jak Dnia pierwszego września, Pałacyk Michla czy Warszawskie dzieci. Koncert jest otwarty dla wszystkich zainteresowanych - dodał Will.

Powstanie warszawskie było największą akcją zbrojną podziemia w okupowanej przez Niemców Europie. 1 sierpnia 1944 r. do walki w stolicy przystąpiło ok. 40-50 tys. powstańców. Planowane na kilka dni trwało ponad dwa miesiące.

W czasie walk w Warszawie zginęło ok. 18 tys. powstańców, a 25 tys. zostało rannych. Straty wśród ludności cywilnej były ogromne i wynosiły ok. 180 tys. zabitych. Pozostałych przy życiu mieszkańców Warszawy, ok. 500 tys., wypędzono z miasta, które po powstaniu zostało niemal całkowicie spalone i zburzone.