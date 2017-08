Jak informują organizatorzy, w tym roku koncertom towarzyszy wyjątkowo bogaty program wydarzeń. Już na czwartek zaplanowano StartOFF, czyli wydarzenia otwarcia festiwalu, podczas którego w klubie zlokalizowanym w budynkach katowickiej Fabryki Porcelany wystąpią uznani producenci tanecznych gatunków muzyki.

W ramach projektu realizowanego wspólnie przez festiwal i Muzeum Śląskie w różnych punktach Katowic pojawią się też plakaty przygotowane przez międzynarodową grupę ponad 30 artystów i kolektywów. Ich dzieła zawisną w katowickich witrynach sklepowych, na płotach, w warsztatach samochodowych, poczekalniach, szkolnych korytarzach, prywatnych mieszkaniach, ogródkach działkowych, na parkingach, w urzędach miejskich, bibliotekach, pustostanach itd. Organizatorzy chcą w ten sposób zakwestionować dwa podstawowe wyznaczniki tego, co artystyczne - unikatowość oraz autorskość.

Zmęczeni światem dźwięków mogą się podczas festiwalu schronić w Kawiarni Literackiej, której kuratorką jest w tym roku Sylwia Chutnik, a słowem łączącym odbywające się w kawiarni spotkania jest „Wszyscy”. „Chodzi o to, by na chwilę zapomnieć o podziałach i skupić się na tym, co nas łączy” – wyjaśnia kuratorka.

W programie kawiarni debaty i słuchowiska, czyli czytanie książek przez ich autorów i autorki wraz z akompaniamentem muzyków. Wśród pisarzy, którzy przyjęli zaproszenie do kawiarni są m.in. Michał Witkowski, Natalia Fiedorczuk–Cieślak oraz Szczepan Twardoch.

Najmłodsi uczestnicy festiwalu mogą jak co roku spędzić ten czas w Piaskoffnicy. To miejsce zabawy i wypoczynku – dzieci mają tam robić zamki, grać w klasy i podchody, tworzyć prace plastyczne.

Off Festival odbywa się corocznie od 2006 r. Zanim zapadła decyzja o przeniesieniu imprezy do Katowic, do 2009 r. festiwal odbywał się w Mysłowicach.