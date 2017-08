Festiwal, ze względu na potencjalną możliwość wystąpienia zamachów, uważany jest za imprezę podwyższonego ryzyka. Nie przeszkadzało to dziesiątkom tysięcy fanów, którzy od początku tygodnia przybywają do Kostrzynia nad Odrą. Szacuje się, że podobnie jak poprzednimi laty w Przystanku Woodstock może brać udział nawet około 200 tysięcy fanów, co czyni go jedną z największych imprez muzycznych w Europie.

Dziś na dużej scenie zaprezentują się: Łąki Łan, Materia, The Kyle Gass Band, Trivium, Urbanator, świętujące 25-lecie wydania pierwszej płyty Wilki, The Dead Daisies z Orkiestrą Filharmonii Gorzowskiej, Mando Diao.

W piątek emocji muzycznych dostarczą: Projekt Parabelum, Orange Goblin, House of Pain, New Model Army, Hey, Amon Amarth, Archive oraz The Bloody Beetroots.

W sobotę zaprezentują się zaś: Nocny Kochanek, Dub Inc., Nine Treasures, Slaves, The Qemists, Nothing But Thieves, Domowe melodie, Frank Turner & The Sleeping Souls. Na zakończenie swój koncert da Piotr Bukartyk.