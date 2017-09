Będzie to ósma edycja imprezy, która z roku na rok przyciąga coraz więcej uczestników.

Dwudniowa impreza od ubiegłego roku festiwal odbywa się na parkingach Stadionu Miejskiego w Białymstoku. Tam zostaną rozstawione główne festiwalowe sceny. Natomiast w Operze i Filharmonii Podlaskiej, a w tym roku także w Muzeum Rzeźby im. Alfonsa Karnego w Białymstoku odbędzie się "Centralny Salon Ambientu", gdzie będzie można posłuchać muzyki ambientowej, czyli refleksyjnej muzyki elektronicznej.

W sumie na pięciu festiwalowych scenach wystąpi blisko 50 artystów z całego świata. Jak mówią organizatorzy, ta edycja będzie rekordowa pod względem liczby artystów.

Scena "Electronic beats", na której można zapoznać się z różnego rodzaju muzyką elektroniczną i hip-hop wystąpi m.in. gwiazda muzyki drum'n'bass brytyjski artysta Logistics. Będzie można posłuchać też hip-hopowego artysty Onra.

Z nowym projektem, specjalnie przygotowanym na Up To Date, przyjedzie polski raper O.S.T.R, czyli Adam Ostrowski. Będą to premierowe, elektroniczne aranżacje znanych utworów. "Adam Ostrowski to artysta kompletny. Od kilkunastu lat konsekwentnie podąża w obranym kierunku. Na scenie hiphopowej w kraju osiągnął właściwie wszystko" - mówi o nim dyrektor programowy Up To Date Jędrzej Dondziło.

Wśród zaproszonych artystów, którzy wystąpią na scenie "Technosoul", znaleźli się m.in. z premierowym materiałem Shifted & The Empire Line, w którego skład wchodzą artyści ze Stanów Zjednoczonych, Danii i Chorwacji. Po raz pierwszy w Polsce wystąpi legendarny brytyjski producent i - jak piszą o nim organizatorzy - niemiecki "władca industrialnego techno", czyli Uganda Methods, który tworzą Regis i Ancient Methods.

Na ambientowej scenie w operze oraz zabytkowej XIX-wiecznej willi, w której mieści się muzeum rzeźby, wystąpi m.in. Verge i Osmo Nadir - Verge to irlandzki artysta, który po raz pierwszy zaprezentuje się na Up To Date oraz projektant i kompozytor Osmo Nadir, który tworzy instalacje kinetyczne, projekty na styku dźwięku i sztuk wizualnych.

Na dwóch pozostałych scenach wystąpią artyści wyselekcjonowani przez "Czwórkę" Polskiego Radia oraz RedBulla.

Up to Date Festival odbędzie się w dniach 8-9 września; dofinansowany jest m.in. ze środków Urzędu Miasta Białegostoku oraz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.