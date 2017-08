Cradle of Filth przyjedzie w kilka miesięcy po premierze nowego albumu "Cryptoriana - The Seductiveness od Dacay", która do sprzedaży trafi 22 września. Natomiast w listopadzie do sklepów trafi płyta "1755" zespołu Moonspell.

Zespoły zameldują się w Polsce w trzech miastach. 23 stycznia zaprezentują się publiczności w krakowskim klubie Kwadrat, 24 stycznia w warszawskiej Progresji, a dzień później w gdańskim B90.

Bilety na koncerty kosztować będą 90 złotych w przedsprzedaży oraz 100 złotych w dniu koncertu.