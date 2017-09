W 2018 roku The Australian Pink Floyd Show świętować będzie trzydziestolecie swojej przygody z Pink Floyd. Z tej okazji zespół zaprezentuje specjalną trasę koncertową zatytułowaną "Time" (jedna z najbardziej znanych kompozycji z kultowego albumu "Dark Side of the Moon"), podczas której zespół wykonywać będzie utwory z każdego okresu działalności Floydów. Spektakularne show zawierać będzie najnowocześniejsze efekty świetlne i lasery, a także specjalnie zaprojektowane obrazy i animacje wyświetlane na wielkim, okrągłym ekranie oraz olbrzymie, nadmuchiwane postacie. Dziesięcioosobowy zespół znakomitych muzyków i wokalistów zapewni prawdziwe widowisko, które zobaczyć musi nie tylko każdy fan Pink Floyd, ale i każdy fan dobrej muzyki, a widzowie zapamiętają je na długo po tym, jak wybrzmi ostatnia nuta tego niesamowitego show.

The Australian Pink Floyd Show to koncertowa sensacja, już ponad 4 mln widzów w 35 krajach na całym świecie miało okazję zapoznać się z magią Pink Floyd w wykonaniu tego zespołu, a The Times opisuje show TAPFS jako “the gold standard”. Formacja w doskonały sposób potrafi uchwycić i przekazać ducha muzyki Floydów oraz samo jej brzmienie, przyciągając uwagę niesamowitymi wizualizacjami i efektami specjalnymi.

Będzie to już dziewiąta wizyta The Australian Pink Floyd Show w naszym kraju. Po raz pierwszy grupa zagrała w 2008 r. w katowickim Spodku, z roku na rok zbierając coraz bardziej entuzjastyczne recenzje i aplauz fanów. Po raz ostatni formacja wystąpiła u nas w marcu tego roku, dając niezapomniany koncert we Wrocławiu. Zarówno fani jak i media zgodnie podkreślają, że było to prawdziwe święto dla zwolenników Pink Floyd, majstersztyk w każdym calu i doświadczenie, które trzeba przeżyć samemu, aby zrozumieć fenomen tego zespołu. The Australian Pink Floyd Show to niepowtarzalna okazja aby na własnej skórze przekonać się, lub też po prostu dowiedzieć, na czym polega ponadczasowy fenomen Pink Floyd.

The Australian Pink Floyd Show to zespół, który przez wiele lat pracował na swój ogromny sukces doprowadzając swój występ do perfekcji. Zespół tworzą znakomici muzycy, którzy zdecydowali się poświęcić ogromną część swojego życia, aby stworzyć fantastyczne widowisko, które zdoła sprostać legendzie. Dbałość o każdy najmniejszy szczegół, zatrudnienie techników oświetleniowych, jak również akustyka Colina Norfielda, którzy współpracowali z zespołem Pink Floyd powoduje, że ich koncerty to idealna rekonstrukcja występów Floydów. Muzycy z niebywałym pietyzmem podchodzą do kwestii brzmienia, używając dokładnie tych samych instrumentów na których grali słynni Brytyjczycy. Kunszt, jak i profesjonalizm całego przedsięwzięcia docenił sam zespół Pink Floyd, który niejednokrotnie pojawiał się na koncertach TAPFS. W 1996 roku formację spotkał niezwykły zaszczyt, grupa The Australian Pink Floyd Show została poproszona o występ na 50 urodzinach samego Davida Gilmoura, gdzie do muzyków na scenie dołączyli Richard Wright i Guy Pratt, aby wspólnie wykonać utwór "Comfortably Numb"! W rezultacie The Australian Pink Floyd Show jako jedyny ‘tribute band’ zespołu Pink Floyd zyskał oficjalne uznanie formacji oraz specjalną rekomendację samego Davida Gilmoura.

26.04.2018 – Katowice, Spodek

27.04.2018 - Poznań, Arena

Rozpoczęcie koncertów: godz. 20.00

Otwarcie bram: godz. 18.30

Ceny biletów w przedsprzedaży/ w dniu koncertu:

Katowice:

Loża - 330/ 350 zł

Sektory czerwone H, J - 185/ 205 zł

Sektory czerwone i niebieskie (do X rzędu) - 175/ 195 zł

Sektory niebieskie (od XI rzędu) - 145/ 165 zł

Płyta - 155/ 175 zł

Poznań:

Loża - 260/ 280 zł

Płyta (stojące) - 160/ 180 zł

I kategoria - 185/ 205 zł

II kategoria - 175/ 195 zł

III kategoria - 155/ 175 zł

IV kategoria - 145/ 165 zł