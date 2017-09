Editors to jeden z najpopularniejszych brytyjskich zespołów rockowych.

Ostatni krążek formacji, zatytułowany „In Dream”, ukazał się jesienią 2015 r. Na piątym albumem Brytyjczycy postanowili uciec od rockowej dynamiki „The Weight Of Your Love” i powrócić do brzmień inspirowanych muzyką elektroniczną, która wyznaczyła linię muzyczną dla trzech pierwszych płyt zespołu, zwłaszcza albumu „In This Light And On This Evening”. Krążek trafił na piąte miejsce najlepiej sprzedających się płyt w Wielkiej Brytanii.

Grupa kilkukrotnie grała już w Polsce, teraz powróci na dwa koncerty klubowe. Pierwszy z nich odbędzie się 4 kwietnia w warszawskim klubie Progresja, następny dzień później w krakowskim klubie Studio.