– Płyta "a Ty" to nasz muzyczny, intymny świat pełen najpiękniejszych i najprawdziwszych emocji – mówi Martyna Baranowska, wokalistka Chilli Crew. – Rock, soul, reggae, r&b czy rap... Gatunki nie są ważne, najważniejsze są uczucia ukryte pod tymi brzmieniami, a nasza najnowsza płyta bulgocze nimi, jak krater, który za chwilę ma eksplodować. Sprawdźcie to. Już wkrótce zaprezentujemy nowy klip promujący najnowszy krążek Chilli Crew, kolejny będzie towarzyszył premierze płyty. Tymczasem, zapraszam do sprawdzenia singla "Prośba" z naszej EP-ki "Miłości", który także znajdzie się na trackliście "a Ty" – zachęca wokalistka.

Album "a Ty" swoją premierę będzie miał 7 listopada. Produkcją krążka zajął się Kuba Qbass Wojciechowski, który wraz z realizatorem Szymonem Orchowskim odpowiada za ostateczne brzmienie zespołu. Płyta została nagrana w studio Fonoplastykon Marcina Borsa oraz w studio Wojciechowskiego. Krążek "a Ty" zostanie wydany nakładem Catch Them Live.

Nowy album Chilli Crew będzie promowany trasą koncertową "a Ty Tour", której pierwsze piętnaście koncertów odbędzie się jeszcze w 2017 roku:

"a Ty Tour 2017":

11-XI / Sulęcin

12-XI / Żary

16-XI / Wrocław

17-XI / Świdnica

23-XI / Gdańsk

24-XI / Toruń

25-XI / Jarocin