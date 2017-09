Kilka dni później, 29 września będzie miała europejską premierę solowa płyta Erny, "Hometown Life".

"Kiedy pracuję nad solowym projektem, piszę dla siebie" - tłumaczy Erna - "Nie robię tego dla krytyków, nie dla radia, nawet nie dla fanów. Lubię odkrywać, jak różne gatunki muzyczne mogą do siebie pasować. Dobra piosenka, to po prostu dobra piosenka. Przestałem kategoryzować już dawno temu". W wakacje artysta ujawnił poruszający klip do utworu "Different Kind of Tears", w którym pojawią się rodzice dzieci zmarłych w wyniku przedawkowania, a utwór ten w przejmujący sposób porusza ten trudny temat z perspektywy rodzica.

Lista utworów:

1. Hometown Life

2. Your Own Drum

3. Different Kind Of Tears

4. Take All Of Me

5. Don't Comfort Me

6. Turn It Up!

7. Blue Skies

8. Forever My Infinity

9. Father Of Time

10. Falling To Black

Koncerty:

23.09.2017 - Wrocław, A2

Ceny biletów:

W przedsprzedaży: 120 PLN

W dniu koncertu: 140 PLN

24.09.2017 - Łódź, Wytwórnia

Ceny biletów:

W przedsprzedaży: 120 PLN i 140 PLN

W dniu koncertu: 140 PLN i 160 PLN

Otwarcie bram: 19:00

Start: 20:00