Artysta zagra w Polsce dwa koncerty:

3 sierpnia – TAURON Arena Kraków

5 sierpnia – ERGO ARENA Gdańsk/Sopot

Bilety w cenach od 249 zł będą dostępne w przedsprzedaży od środy, 27 września na Livenation.pl

Trasa zatytułowana jest "Us + Them" i ma być przeglądem najważniejszych utworów wybranych z dorobku Watersa, w tym piosenki z najlepszych płyt Pink Floyd (Wish You Were Here, The Wall, Animals, Dark Side of The Moon) oraz kompozycje z nowego albumu “Is This the Life We Really Want?"

Nazwa trasy nawiązuje do utworu z 1974 roku “Us And Them,” ze sprzedanego w wielomilionowym nakładzie albumu Pink Floyd Dark Side of the Moon.

“Wyruszamy z nowym show w trasę” powiedział Roger Waters. “To będzie mieszanka rzeczy z mojej długiej kariery, z moich lat z Pink Floyd i nowości. Najprawdopodobniej 80% to będzie stary materiał, a 20% nowy – ale wszystko połączone tematem ogólnym. Obiecuję, że czeka Was świetne show. Spektakularne – tak jak wszystkie moje poprzednie”.