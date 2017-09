Jeden z najbardziej zasłużonych dla hip-hopu zespołów 29 października przyjedzie do Polski. Grupa wystąpi w warszawkim klubie Progresja. Bilety, w cenach od 99 do 129 zł już trafiły do sprzedaży.

Od 1991 roku wiernie i konsekwentnie reprezentują swoją unikalną mieszankę dźwięków na całym świecie.

Arrested Development zaprezentował zupełnie odmienny, odwrócony o całe 180 stopni styl - bez wulgarnych tekstów, w których główne role odgrywają prostytutki, narkotyki i imprezy z AK-47 w tle. Nic więc dziwnego, że od razu do zespołu przyklejona została etykietka grupy reprezentującej tak zwany alternatywny, antygangsterski rap.

Nagrania z debiutanckiego albumu "3 Years, 5 Months and 2 Days in the Life Of..." często gościły w MTV, które zaprosiło też grupę do wykonania koncertu Unplugged. Utwory "People Everyday" oraz "Mr. Wendal" to dziś klasyki. Zapewne będzie można je usłyszeć podczas warszwskiego koncertu, podobnie jak kompozcyje z ostatnich płyty - Changing The Narrative" i "This Was Never Home".