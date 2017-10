Występ muzyka zaplanowano na 2 maja 2018 roku w warszawskiej Hali Torwar. Bilety w cenie 129 złotych trafią do sprzedaży 6 października.

Muzyk przyjedzie do Polski w ramach trasy koncertowej „The Grande Reserve Tour”, która rozpocznie się w lutym 2018 roku we Francji.

Rag’n’Bone Man ma na swym koncie tylko jedne album. Popularność tytułowego nagrania z płyty „Human” jest tak wielka, że muzyk uważany jest obecnie za jedną z największych gwiazd muzyki pop.