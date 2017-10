Grupa istnieje od 1998 roku i większość kojarzy ją jako "zespół laureata Oscara, Jareda Leto". Grupa ma na swoim koncie cztery płyty. Ostatni, krążek zatytułowany "Love Lust Faith + Dreams".

Thirty Seconds To Mars wiosną przyszłego roku rusza w trasę koncertową. W ramach tournee zespół wystąpi 18 kwietnia 2018 roku w łódzkiej Atlas Arenie. Bilety na koncert w Łodzi w cenach od 169 zł dostępnę będą w przedsprzedaży dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl od środy, 11 października od 10:00 do 22:00.

Oto szczegółowa rozpiska trasy koncertowej:

11 Mar Lanxess Arena, Cologne - DE

12 Mar St. Jakobshalle, Basel - CH

14 Mar AccorHotels Arena, Paris - FR

16 Mar PalaLottomatica, Rome - IT

17 Mar Unipol Arena, Bologna - IT

18 Mar Olympiahalle, Munich - DE

20 Mar Ziggo Dome, Amsterdam - NL

21 Mar Lotto Arena, Antwerp - BE

23 Mar Motorpoint Arena, Cardiff - UK

24 Mar Manchester Arena, Manchester - UK

25 Mar The SSE Hydro, Glasgow - UK

27 Mar The O2, London - UK

29 Mar Arena Birmingham, Birmingham - UK

10 Apr TBC, Lisbon - PT

12 Apr WiZink Center, Madrid - ES

13 Apr Sant Jordi Club, Barcelona - ES

14 Apr Bilbao Exhibition Centre, Bilbao - ES

17 Apr Stadhalle, Vienna - AT

18 Apr Atlas Arena, Łódź - PL

19 Apr Tipsport Arena, Prague - CZ

21 Apr Tap 1, Copenhagen - DK

22 Apr Annexet, Stockholm - SE

23 Apr Spektrum, Oslo - NO

25 Apr Ice Hall, Helsinki - FI

27 Apr SKK Arena, St Petersburg - RU

28 Apr Olimpiyskiy, Moscow - RU

30 Apr Sports Palace, Kiev - UA

02 May Barclaycard Arena, Hamburg - DE

03 May Mercedes-Benz Arena, Berlin - DE