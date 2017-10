Khalid zagra 5 lutego w warszawskim Palladium. Bilety będą dostępne w sprzedaży od 13 października, godz. 10:00.

Artysta swój pierwszy singiel („Location”) wydał jeszcze przed ukończeniem liceum. Ogromny i szybki sukces zaprowadził go do podpisania kontraktu z jedną z największych amerykańskich wytwórni, Columbia Records.

Debiutanckim album, „American Teen”, zachwyciły się popularne media, takie jak New York Times, TIME, Billboard czy NYLON. Khalid pojawił się m.in. w „The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, „The Ellen DeGeneres Show” i „The Late Late Show With James Corden”, a także na tegorocznej edycji SXSW, gdzie zdobył nagrodę „Woodie To Watch” MTV.

Dodatkowo, po ogłoszeniu pierwszej trasy koncertowej artysta wyprzedał wszystkie koncerty, jeszcze przed pojawieniem się debiutanckiego albumu. Obecnie muzyk może pochwalić się ponad bilionem odtworzeń na całym świecie. Jest jednym z dwóch nastolatków, którym udało się trafić do pierwszej dziesiątki zestawienia Billboard w ciągu ostatniego roku. Na koncie ma również kilka nominacji do prestiżowych nagród (m.in. BET – „Best New Artist” czy Teen Choice Award – najlepszy utwór R&B/Hip Hop). Singiel „Location” pokrył się w USA podwójną platyną, a debiutancki album złotem w USA i Kanadzie.

Khalid, zwycięzca tegorocznej nagrody MTV VMA w kategorii „Best New Artist”, popularność zdobył dzięki singlowi „Location”. Utwór zdobył ponad 700 milionów odtworzeń, sprawiając że Khalid stał się najpopularniejszym artystą na Spotify na cztery kolejne dni. Drugi singiel, „Young, Dumb & Broke” powtórzył ten sukces, zdobywając ponad 200 milionów odtworzeń i 67 milionów odsłon na YouTube w niecałe dwa miesiące od daty premiery.