"Gemini" to pierwsza od kilkunastu lat solowa płyta amerykańskiego muzyka, występującego przez ostatnie lata w duecie Macklemore & Ryan Lewis. Krążek promuje singiel "Glorious" z udziałem Skylar Grey. W klipie pojawia się stuletnia babcia Macklemore’a, a video w ciągu trzech miesięcy zdobyło niemal 60 milionów odsłon na YouTube.

Na krążku "Gemini" oprócz Skylar Grey pojawiają się tacy artyści jak m.in. Kesha, Lil Yachty czy Abir. "Zawsze staram się dobierać szeroką paletę dźwięków, warstw, nastrojów. Pracując nad tym albumem, byłem mentalnie we właściwym miejscu, przez większość czasu. Jeżeli jestem w dobrym nastroju, szczęśliwy, na pewno znajduje to odbicie w moich piosenkach" – mówi Macklemore o płycie. Poprzednie solowe dzieło 34-letniego Macklemore'a, to "The Language Of My World" z 2005 roku.

Siedem lat później ukazała się wspólna płyta wokalisty z Ryanem Lewisem "The Heist", z której pochodzą przeboje "Thrift Shop" (diamentowy singel w USA), "Can't Hold Us" (sześciokrotna platyna w USA) oraz "Same Love" (potrójna platyna w USA). W duecie z Ryanem Lewisem Macklemore doczekał się dwóch singli z rzędu na szczycie listy "Billboardu" oraz czterech nagród Grammy.

Koncert będzie trzecią wizytą artysty w Polsce.