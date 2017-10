Adams zagra 5 maja na warszawskiej hali Torwaru. To bez wątpienia jeden z najbardziej znanych muzyków rockowych. Zaczynał jeszcze w latach 70tych, ale największą popularnością cieszył się w latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych. Nie ma osoby, która nie znałaby jego największych przebojów: „Heaven”, „Summer of ‘69”, „Can’t Stop This Thing We Started”, „Please Forgive Me” czy „When Yo’re Gone”.

Bryan Adams nagrywał tez przeboje filmowe – do klasyków zaliczamy dziś takie kompozycje jak „(Evrything I Do) I Do It For You” z obrazu o przygodach Robin Hooda czy nagrany z Rodem Stewartem i Stingiem „All for Love”.

Bilety na koncert kanadyjskiego rockmana trafią do sprzedaży 19 października. Ich cena to 199 złotych.