Open'er od dawna ma opinie jednego z największych i najważniejszych festiwali muzycznych na świecie. Jeszcze nie przebrzmiały echa koncertów, które oglądano w tym roku, a już mamy ogłoszone dwie gwiazdy, które zagwarantują dobrą zabawę: Gorillaz i Bruno Mars. Koncert tego ostatniego zapowiedziano dziś.

Bruno Mars to piosenkarz, autor tekstów, producent i muzyk, który dzięki swojemu niezaprzeczalnemu talentowi, charyzmie i zarażającemu optymizmowi sprzedał ponad 170 milionów singli na całym świecie! Obecnie jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych artystów scenicznych z dziesiątkami sukcesów na koncie, by wspomnieć tylko dwudziestokrotne (!!!) nominowanie do nagrody Grammy i jej wielokrotne zdobycie. Jego najnowszy album "24K Magic" oraz tytułowy singiel "24K Magic" stały się międzynarodowymi przebojami dominując listy sprzedaży w 2016 i na początku 2017 roku. Przy okazji premiery nowego albumu, Mars przedstawił plany gigantycznej trasy koncertowej "24K Magic World Tour", na którą kupiono ponad milion biletów tylko w ciągu jednego dnia.

Nie był to pierwszy raz, kiedy Bruno Mars wpisywał się do tabeli muzycznych rekordów! W 2014 roku zaledwie 29-letni piosenkarz tworzył historię w czasie uwielbianego przez amerykanów finału rozgrywek NFL notując oszołamiającą liczbę widzów - powyżej 115 milionów! Był jednocześnie najmłodszym artystą któremu kiedykolwiek udało się zagrać w prestiżowym NFL Super Bowl Halftime. Dwa lata później, ponownie trafił na płytę boiska w czasie święta futbolu amerykańskiego, tym razem wykonując „Uptown Funk” u boku Beyonce i Coldplay. A skoro o „Uptown Funk” mowa…



Pod koniec 2014 roku Bruno Mars podzielił się z fanami singlem "Uptown Funk", nagranym wspólnie z Markiem Ronsonem. Dziś, blisko trzy lata po premierze nagranie uznawane jest z największy światowy hit drugiej dekady XXI wieku. Singiel Ronsona i Marsa był najdłużej obecnym singlem na liście Billboard Hot 100 od 2010 roku i nadal jest jednym z 10 singli w 58-letniej historii tej listy, który spędził co najmniej 14 tygodni będąc numerem 1. Dzięki "Uptown Funk" Mars zabrał do domu 3 Grammy Awards w 2016 roku, w tym najważniejszą - Record of the Year.

Sprzedaż od 8.09.2017 do 15.12.2017 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej).

Pula karnetów Early Bird wynosi minimum 10 000 szt.

karnet 4-dniowy – 499 PLN

karnet 4-dniowy + pole namiotowe – 579 PLN

karnet weekendowy (pt, sb) – 379 PLN

karnet weekendowy (pt, sb) + pole namiotowe – 439 PLN