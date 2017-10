Wizyta formacji związana będzie z promocją nowej płyty "Always Ascending". Grupa znana jest od 2004 roku, kiedy to do sklepów trafił album zatytułowany po prostu "Franz Ferdinand". Na nim znalazło się nagranie, które do dziś uchodzi za wizytówkę zespołu, czyli "Take Me Out".

Od tamtej pory grupa wydała jeszcze płyty "You Can Have I So Much Better", "Tonight: Franz Ferdinand" oraz "Right Thoughts, Right Words, Right Action". Grupa kilkukrotnie grała w naszym kraju, m.in. na festiwalu Open'er.

Tym razem w Warszawie muzycy wystąpią 8 marca 2018 roku.