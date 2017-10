Deep Purple to prawdziwy fenomen sceny muzycznej, przez wielu zespół ten uznawany jest za najważniejszą grupę w historii muzyki, która współtworzyła takie gatunki jak heavy metal oraz hard rock. Właśnie Deep Purple został wpisany do Księgi Rekordów Guinnessa jako najgłośniejszy zespół świata. Grupa działa już od prawie 50 lat i ma na swoim koncie ponad 100 mln sprzedanych płyt. Deep Purple wydał 20 płyt studyjnych i liczne albumy koncertowe, a utwór "Smoke On The Water' znalazł się w czołówce 500 najlepszych kompozycji w historii muzyki rockowej.

Deep Purple wielokrotnie gościli w naszym kraju, za każdym razem dając niezapomniane show, w wypełnionych do ostatniego miejsca halach. Krakowski koncert legendy rocka będzie ostatnią szansą, bo zobaczyć mistrzów na żywo.

Zespół wystąpić ma 1 lipca w krakowskiej hali Tauron Arena.

Ceny biletów w przedsprzedaży/ w dniu koncertu:

Stojące kat. 1 (płyta) - 210 / 230 zł

Stojące kat. 2 (Golden Circle) - 350 / 370 zł

Siedzące kat. 1 - 295 / 315 zł

Siedzące kat. 2 - 250 / 270 zł

Siedzące kat. 3 - 190 / 210 zł