Listopadowy koncert w Warszawie Nothing But Thieves wyprzedali w kilak dni. Zespół 30 stycznia 2018 roki zespół przyjedzie do Polski ponownie, aby zagrać w krakowskim klubie Studio.

Dotychczasowe występy Nothing But Thieves przyniosły im renomę jednej z najlepszych młodych grup koncertowych na świecie. Zostali ulubieńcami polskiej publiczności, przed którą występowali już wielokrotnie, m.in. na tegorocznym Przystanku Woodstock i wcześniejszych, klubowych koncertach w Warszawie.

Fanów zdobyli przebojami „Wake Up Call, „Trip Switch” czy „Graveyard Whisteling”, a w tym roku powrócili z nową, długo oczekiwaną płytą „Broken Machine”. Następcę hitowego debiutu z 2015 roku (z którego wydano aż 8 singli!) wyprodukował Mike Crossey (The 1975, Foals, Arctic Monkeys i Twenty One Pilots) a materiał nagrano w Ranch Studios w Kalifornii. Krążek promują świetnie przyjęte single „Amsterdam” i „Sorry”.

Sprzedaż biletów startuje 1 listopada o 10:00. Wejściówki dostępne będą w stałych punktach sprzedaży.