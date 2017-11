Koncert zespołu ma odbyć się 9 lipca 2018 roku. Będzie to pierwszy muzyczny gość nowego, wyremontowanego Stadionu Śląskiego, na którym odbywały się wielokrotnie ważne muzyczne imprezy - grali tu m.in. The Rolling Stones, Pearl Jam oraz U2, tu wspólny koncert zagrali AC/DC i Metallica. Jak zachwalają organizatorzy koncertu, Live Nation Polska: Po zakończonej modernizacji na obiekcie jest 54 378 miejsc siedzących i aż do 85 000 miejsc podczas koncertów.

Stadionowa trasa w 2018 roku rozpocznie się 3 czerwca w Berlinie, w Niemczech i obejmie dalszych 17 zaplanowanych koncertów na terenie Wielkiej Brytanii i Europy; w tym w roli headlinera na Download Festival w Wielkiej Brytanii, Firenze Rocks, Download Festival Paris, Graspop Metal Meeting oraz Download Festival Madrid.

Guns N’ Roses tworzą: Axl Rose (wokal, fortepian), Duff McKagan (bas), Slash (gitara prowadząca), Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara rytmiczna), Frank Ferrer (perkusja), oraz Melissa Reese (klawisze).

Zespół w tym roku gościł w Gdańsku, dał fantastyczny koncert na tamtejszym stadionie.

Przedsprzedaż dla członków fanclubu rozpocznie się w poniedziałek, 13 listopada o godzinie 10:00 i potrwa do czwartku, 16 listopada do godziny 8:00. Przedsprzedaż dla osób zarejestrowanych na stronie LiveNation.pl oraz klientów, którzy zakupili bilety na koncert Guns N’ Roses w Gdańsku rozpocznie się we wtorek, 14 listopada o godzinie 10:00 i potrwa do czwartku, 16 listopada do godziny 8:00. Ogólnodostępna sprzedaż rozpocznie się w czwartek, 16 listopada o godzinie 10:00 na LiveNation.pl oraz Ticketmaster.pl.

GUNS N’ ROSES – NOT IN THIS LIFETIME TOUR 2018 Europa

Sobota, 3 czerwca 2018 Berlin, Niemcy Olympiastadion

Środa, 6 czerwca 2018 Odense, Dania Dyrskuepladsen

Sobota, 9 czerwca 2018 Donnington, Wielka Brytania Download Festival (On sale)

Wtorek, 12 czerwca 2018 Gelsenkirchen, Niemcy Veltins-Arena

Piątek, 15 czerwca 2018 Florencja, Włochy Firenze Rocks (On sale 18/11)

Poniedziałek, 18 czerwca 2018 Paryż, Francja Download Festival (On sale)

Czwatek, 21 czerwca 2018 Dessel, Belgia Graspop Metal Meeting (On sale 18/11)

Niedziela, 24 czerwca 2018 Mannheim, Niemcy Maimarktgelände

Wtorek, 26 czerwca 2018 Bordeaux, Francja Matmut Stadium

Piątek, 29 czerwca 2018 Madryt, Hiszpania Download Festival (On sale)

Niedziela, 1 lipca 2018 Barcelona, Hiszpania Estadio Olympico (On sale 24/11)

Środa, 4 lipca 2018 Nijmegen, Holandia Goffertpark

Sobota, 7 lipca 2018 Lipsk, Niemcy Festwiese

Poniedziałek, 9 lipca 2018 Chorzów, Poland Stadion Śląski

Piątek, 13 lipca 2018 Moskwa, Rosja Spartak Otkritie

Poniedziałek, 16 lipca 2018 Tallinn, Estonia Song Festival Grounds

Czwartek, 19 lipca 2018 Oslo, Norwegia Valle Hovin

Sobota, 21 lipca 2018 Gothenburg, Szwecja Ullevi Stadium