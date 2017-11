Iron Maiden wyruszają w trasę w 2018 roku grając koncerty w arenach oraz na festiwalach w Europie w ramach światowej trasy "Legacy Of The Beast". Trasa rozpocznie się 26 maja w Tallinnie w Estonii a zakończy się w londyńskiej arenie O2 10 sierpnia. Koncert Iron Maiden w Polsce odbędzie się 27 lipca 2018 roku w TAURON Arenie Kraków. Trasa potrwa do 2019 roku.

Pomysł na Legacy Of The Beast World Tour został zainspirowany grą komórkową i komiksem o takiej samej nazwie. Scenografia będzie zawierać wiele różnych, ale powiązanych ze sobą „światów”, a lista utworów będzie obejmować materiał z lat ’80 z kilkoma niespodziankami z późniejszych albumów, dzięki temu będzie różnorodna.

W pogotowiu powinni być też organizatorzy wesel. Pamiętna jest historia, kiedy muzycy Iron Maiden podczas trasy w latach osiemdzisiątych nieco się nudząc ruszyli w miasto, by znaleźć miejsce do zabawy. Trafili na wesele. Ku zaskoczeniu gości, weszli i zagrali dla młodej pary. Wyglądało to tak.

Sprzedaż biletów na większość koncertów rozpocznie się w piątek 25 listopada, więcej informacji na IronMaiden.com. Przedsprzedaż dla członków Fan Clubu rozpocznie się w poniedziałek 20 listopada o godzinie 10:00.

Takim samolotem lata zespół Iron Maiden / Shutterstock

Przedsprzedaż biletów na koncert w Krakowie dla zarejestrowanych użytkowników LiveNation.pl rozpocznie się 22 listopada i zakończy się 23 listopada o godzinie 22:00.