Poznaliśmy ceny biletów. Najtańsze, na trybuny górne kosztują 220 złotych. Za lepsze miejsca siedzące trzeba będzie zapłacić od 330 złotych do 449 złotych. Bilety na płytę, czyli miejsca stojące kosztować będą od 240 złotych do 499 złotych. Można je zamawiać na stronie organizatora, formy Live Nation. Nowością jest brak krytykowanego Golden Circle.

Do sprzedaży trafiły też bilety z puli VIP, których cena wynosi od 1502 złotych do 4584 złotych, a dzięki którym ma się dostęp do najlepszych miejsc na stadionie, open-baru i innych atrakcji.

Guns N' Roses powórci do Polski po ponad roku. Poprzedni koncert formacji, w czerwcu 2017 roku był jednym z wydarzeń roku. Trasa "Not In This Lifetime" jest jednym z największych bestsellerów na światowym rynku koncertowym.

Guns N’ Roses tworzą: Axl Rose (wokal, fortepian), Duff McKagan (bas), Slash (gitara prowadząca), Dizzy Reed (klawisze), Richard Fortus (gitara rytmiczna), Frank Ferrer (perkusja), oraz Melissa Reese (klawisze).