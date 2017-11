To trzeci po Gorillaz i Bruno Marsie artysta, którego potwierdzili organizatorzy festiwalu, firma Alter Art.

Depeche Mode zagra podczas Opne'era po raz czwarty w 2018 roku. Trzy pozostałe koncerty organizuje Live Nation.

7 lutego – TAURON Arena Kraków

9 lutego – Atlas Arena, Łódź

11 lutego – ERGO ARENA, Gdańsk/Sopot

Sprzedaż biletów na Opne'er ruszyła 8.09.2017. Do 15.12.2017 lub do wyczerpania puli biletów (w zależności od tego, co nastąpi wcześniej) dostępna jest pula karnetów Early Bird wynosi minimum 10 000 szt.

karnet 4-dniowy – 499 PLN

karnet 4-dniowy + pole namiotowe – 579 PLN

karnet weekendowy (pt, sb) – 379 PLN

karnet weekendowy (pt, sb) + pole namiotowe – 439 PLN