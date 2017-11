Formacja Within Temptation powstała w 1996 roku z inicjatywy Roberta Westerholta i Sharon den Adel. Rok później, nakładem niezależnej holenderskiej wytwórni DSFA ukazał się debiutancki longplay kapeli („Enter"). Dzięki tej płycie zespół ruszył w trasę po Europie, zdobywając dzięki znakomicie przyjmowanym koncertom coraz większe uznanie. Po krótkiej przerwie wrócili w 2000 roku - nadal koncertowali po Europie umacniając renomę a jednocześnie, 1 grudnia, wydali drugi krążek „Mother Earth". Nowy album zdobył uznanie krytyków. Jeden z największych holenderskich magazynów „Aloha" pisał: „Symfoniczne i celtyckie elementy mieszają się z imponującym głosem Sharon den Adel. Miażdżący przełom Within Temptation mają już za sobą”. Na holenderskich listach przebojów album pozostawał przez ponad trzy tygodnie. Zespół zaczął też koncertować więcej w Europie (w tym supportując Paradise Lost), wybrał się również do Meksyku na największe festiwale. W 2004 roku grupa wróciła do studia nagrywając trzecią płytę "The Silent Force", z której pochodzi m.in. singiel „Memories”:

Koncertowo formacja supportowała Iron Maiden, grając z grupą w Paryżu i Zurychu, odbyła także część trasy z Rammstein. W 2014 roku formacja nagrała singiel z jednym z polskich muzyków – Piotrem Roguckim, wokalistą zespołu Coma. „Gdy napisaliśmy utwór Whole World Is Watching czuliśmy, że dobrze by w nim zabrzmiał fajny, mocny męski głos. Pełen energii, ale również emocji głos Piotra idealnie pasował do tego kawałka, dlatego jesteśmy niezmiernie zadowoleni z efektu” - komentuje wokalistka Sharon den Adel. Utwór ukazał się na krążku „Hydra”.

W listopadzie tego roku wokalistka Sharon den Adel wydała pierwszy solowy album pod pseudonimem My Indigo. Promuje go singiel o takim samym tytule, do którego ukazało się również poruszające video.

Grupa powróci do Polski z nową płytą, której premiera zapowiedziana jest na początek 2018 roku. Będzie to siódmy krążek w dorobku Within Temptation, a trasa koncertowa obejmie aż 33 miasta, w tym Poznań i Warszawę.

Sprzedaż biletów startuje 24 listopada (piątek) o 10:00.